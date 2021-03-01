Константин Меладзе показал повзрослевшую дочь. Фото

Известный продюсер и композитор Константин Меладзе поздравил свою дочку Лию с 17-летием.

Так, на своей странице в Instagram он опубликовал трогательный снимок, на которой позирует с уже взрослой красивой девушкой. 1-го марта Лия празднует свой день рождения (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На семейном фото Константин стоит с гордо поднятой головой, а дочь обнимает его за плечи сзади. У девушки длинные светлые волосы и карие глаза, что делает ее взгляд очень выразительным.

"С днем рождения, Лия", – подписал кадр любящий отец.

Фанаты в комментариях отметили, что повзрослевшая дочь очень похожа на своего отца, а также добавили, что она настоящая красавица:

"С днем рождения принцессу", "Какие же они милые", "Красавица! С Днем Рождения дочки. Пусть будет здорова и счастлива", "Какая красивая! Очень похожа на папу. С Днем Рождения! Удачи во всех начинаниях".

Отметим, что Константин Меладзе с 2015 года состоит в браке с певицей Верой Брежневой. Дети у него есть от прошлого брака с участницей конкурса красоты "Мисс Украина" Яной Сумм. Она подарила композитору троих наследников – Алису, Лию и Валерия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Решетник показал фото с подросшим сыном. На своей странице в Instagram он опубликовал семейное фото, на котором держит маленького Александра на руках. Малыш в этот момент задумчиво смотрит в сторону, а многодетный папа искренне улыбается.