Конкурс 'Мисс Южная Африка' обернулся громким скандалом из-за национальности родителей финалистки. Фото

В Южной Африке не утихает скандал вокруг финалистки конкурса красоты, которая хотела представить ЮАР на шоу "Мисс Вселенная", но не выдержала давления и отказалась от участия. 23-летняя студентка юридического факультета Чидима Адетшина уже не одну неделю страдает от критики и дискриминации из-за своих родителей.

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Дело в том, что отец финалистки – нигериец, а мать могла украсть личность южноафриканской женщины много лет назад. По крайней мере, такие выводы сделало Министерство внутренних дел, опираясь на расследование, о котором просили организаторы конкурса красоты, пишет The Guardian.

То, что отец Чидимы имеет нигерийское гражданство, возмутило африканцев. Они заявили, что участница с такими корнями не должна представлять ЮАР, хотя у нее и есть южноафриканский паспорт.

Однако на отце участницы скандал не закончился. Некоторые чиновники и общественные организации, включая оргкомитет конкурса, потребовали расследования родословной участницы конкурса красоты.

"Есть основания полагать, что мошенничество и воровство личных данных могли быть совершены лицом, зарегистрированным в записях внутренних дел как мать Чидимы Адетшины. В результате пострадала невинная южноафриканская мать, чья личность могла быть украдена в ходе мошенничества", – заявил министр внутренних дел Леон Шрайбер.

Известно, что мать финалистки и сама красавица дали согласие на проведение расследования и сотрудничают со следствием. Как бы там ни было, Чидима, как утверждается, родилась в ЮАР в 2001 году, поэтому она точно является гражданкой страны.

Несмотря на волну хейта, нашлись и фанаты будущей юристки. В ее защиту они упрекнули критиков, что предыдущие участницы конкурса, имевшие европейское и азиатское происхождение, не вызвали подобного резонанса.

Финал конкурса красоты "Мисс Южная Африка" состоится в следующие выходные. Чидима Адетшина не будет участвовать в нем. Об этом она 8 августа написала в своем Instagram.

"Участие в конкурсе "Мисс Южная Африка 2024" было удивительным путешествием, однако после тщательного обсуждения я решила отказаться от участия в конкурсе ради безопасности и благополучия моей семьи и меня. При поддержке организации "Мисс Южная Африка" я иду с сердцем, наполненным благодарностью за этот удивительный опыт", – говорится в заявлении.

Ранее OBOZ.UA писал, что вокруг конкурса "Мисс США" разгорелся скандал. Победительницы предыдущих лет устроили публичную перепалку.

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