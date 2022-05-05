Кондратюк объяснил, почему работал на канале, который поддерживал Януковича

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк, который ранее работал на телеканале "Интер" недавно назвал СМИ "каналом рашкофилов". Также он объяснил, почему в свое время работал там, несмотря на проводимую медиа пропаганду политика Виктора Януковича, ставшего беглым украинским президентом.

В интервью на YouTube-канале LAVR!N Кондратюк рассказал, что из-за кандидатуры Януковича в команде программы "Шанс", выходившей на "Интере", вспыхнул скандал. В частности, из-за заявления певицы и ведущей шоу Натальи Могилевской. Она сказала, что "все на "Шансе" поддерживают Виктора Федоровича (Януковича – ред.)". В свою очередь, Кондратюк заявил тогда противоположную позицию.

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Однако, по словам продюсера, на тот момент политические деньги ценились всеми представителями медиа. Так было потому, что украинская реклама только "начинала расти" и не приносила дохода.

"Караоке на Майдані" в первые года стоило 10 грн плюс НДС. Несложно понять, что за эту сумму, даже при курсе пять или четыре (курс доллара – ред.), ты ничего не снимешь. Мы снимали за деньги спонсоров, которые были внутри программы. Рынок рос. И тут политические деньги. Политические деньги намного больше. Канал "Интер" в лице руководства, Ряшина (Влад Ряшин был продюсером телеканала "Интер" – ред.), договорились о колоссальном проекте рекламы "Партии Регионов" (оппозиционная политпартия с лидером Виктором Януковичем – ред.), которая только появилась. До этого данной политсилы не было в нашей стране. Так, команда "Шанса" ездила с концертами и пиарила Януковича", – сказал Кондратюк.

Также продюсер прокомментировал свои слова о "рашкофилах" и признался, что когда он работал на канале, все было по-другому.

"У нас была тройка украинских программ, которые рвали все рейтинги: "Мелорама", "Пока все дома" и "Караоке на Майдане. С "Интера" тогда строили украинские каналы", – отметил Кондратюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кондратюк объяснил, почему обнимался с телеведущей Оксаной Марченко на шоу "Х-фактор", несмотря на идейные разногласия по поводу войны на Донбассе. По его словам, до марта 2014 года он считал коллегу заложницей "серийного убийцы" президента РФ Владимира Путина.