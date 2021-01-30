Кондратюк – о 'Лиге смеха' в России: вести бизнес с русскими – это извращение

Сотрудничество с Россией в любых сферах должно быть запрещено на уровне государства.

Такое мнение для "Телеграфа" высказал украинский щоумен и продюсер Игорь Кондратюк, комментируя продажу прав "Лиги смеха" и трансляции "Дизель шоу" на российском ТВ.

"Как я уже неоднократно писал, отношусь к любым контактам со страной-агрессором – Российской Федерацией – резко отрицательно. И не важно, о какой сфере речь: теле-, шоу-, кинобизнес – исключения не делаю. В очередной раз повторю: контакты со Российской Федерацией должны быть запрещены нашим государством", – отметил он.

Кондратюк напомнил, что Россия оккупировала Крым и начала на Донбассе войну, жертвами которой стали около 14 тысяч украинцев.

"Эта страна (Россия – Ред.) ведет лживую подстрекательскую антиукраинскую пропаганду против всего украинского! Мы ведь хотим существовать как государство, а не мечтаем о статусе малороссийской губернии РФ?" – подчеркнул он.

По мнению Кондратюка личные контакты человека со страной-агрессором ему кажутся извращением.

"Нравственным, интеллектуальным, каким хотите… Контактировать и вести бизнес с русскими сейчас – это как есть, простите, дерьмо ложками. Понятно, что в Украине есть целая пророссийская партия – ОПЗЖ. Она без такого "десерта" и дня не может прожить. Но когда такое сознательно делают нормальные граждане – для меня непостижимо. Рыба гниет с головы. Такое положение дел свидетельствует, в первую очередь, о большом беспорядке в головах украинских руководителей и их банальной глупости и невоспитанности", – пояснил телеведущий.

С его слов, отношение к России может измениться после деоккупации Крыма и вывода российских войск с Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России стартовал кастинг на шоу "Лига смеха" с участниками из "ДНР".

Также известно, что российский телеканал "Че!" будет показывать украинскую юмористическую программу "Дизель шоу".