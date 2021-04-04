Комику Дяде Жоре сделали операцию на сердце. Видео

Украинский шоумен Вадим Мичковский, известный как Дядя Жора, перенес операцию на сердце. Артист записал видеообращение к поклонникам с палаты больницы.

Соответствующий ролик Дядя Жора опубликовал на странице в Instagram. В видео комик рассказал поклонникам, что с ним случилось. Как утверждает артист, сейчас он чувствует себя хорошо (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Все задают один и тот же вопрос: "Что случилось?". В принципе, ничего не случилось. Все было планово. Лег на небольшую операцию на сердце. Кому интересно – напишите, что вам интересно, и я с удовольствием сделаю отдельный пост и расскажу вам подробнее, так, чтобы эта информация была полезна и вам"– признался знаменитость в фотоблоге.

Дядя Жора перенес операцию на сердце. скриншот с видео

Также Дядя Жора уточнил, что проблема, которая случилась с ним, сейчас очень популярная и может касаться многих людей.

Стоит отметить, что в прошлом году Дядя Жора перенес инсульт – он почувствовал сильную головную боль и двоение в глаза. А после комик рассказал о жизни после инсульта и назвал причину, почему у него случился этот удар.

Коротко о знаменитости: Дядя Жора – украинский шоумен, ведущий, комик и актер. Продюсер групп "Opium" и "Action". В прошлом капитан команды КВН "Три толстяка", резидент "Comedy Club UA". Владелец ивент-агентства полного цикла "Дядя Жора Company".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 99-летний принц Филипп перенес операцию на сердце в связи с заболеванием.