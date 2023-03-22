Коля Серга раскрыл тайны ''Культурного десанта'': зачем он приглашает на фронт ''батальон барберов'' и кукольника

Известный музыкант и ведущий Коля Серга, защищающий Украину от оккупантов в рядах ВСУ, раскрыл тайны "Культурного десанта". Он признался, что к военным на передовую приглашает "батальон" барберов и кукольника.

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Вместе они помогают героям отвлечься от боевых действий и привести себя в порядок. Об этом Серга сказал в интервью ЖВЛ на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

О процедурах красоты и мастер-классах артист рассказал впервые, но признался, что такие нетипичные для передовой развлечения действительно нравятся украинским воинам.

"У нас есть "батальон" барберов. Они приезжают и стригут на месте. У нас есть кукольник крутой из Харькова. Он придумывает крутые терапевтические сказки. Он приезжает и дает такой мастер-класс. Ребята сами себе делают эти куклы", – поделился Коля Серга.

По его словам, не все военные сразу соглашаются на участие в подобных мероприятиях, но потом видят, что "это не зашкварно" и присоединяются к собратьям.

"Они начинают больше общаться между собой вне тех обстоятельств, из-за которых они собрались. Я об этом никогда не рассказывал. Вы слушаете тайны культурного десанта", – пошутил музыкант.

В день он может дать до 5 концертов перед военными, а после всех выступлений уснуть под звуки взрывов. Коля Серга объяснил, что уже принял новую реальность и призвал не бояться адреналина, ведь именно он в нужный момент может спасти жизнь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что не раз во время импровизированного концерта артиста для военных начинались вражеские обстрелы. В такие моменты, как признался музыкант, он неоднократно чувствовал себя на волоске от смерти.

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