Коля Серга вспомнил случаи на фронте, когда чувствовал себя на волоске от смерти: обстреливали ''градами'', попадали под минометный обстрел

Известный певец и телеведущий Коля Серга, который после 24 февраля принял решение стать на защиту Родины с оружием в руках, продолжает выступать перед сослуживцами в самых горячих точках вдоль всей линии фронта. Нередко случалось, что во время импровизированного концерта артиста для военных начинались вражеские обстрелы.

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В такие моменты, как признался музыкант, он не раз ощущал себя на волоске от смерти. Подробнее об этом Серга рассказал в интервью "24 каналу".

"К примеру, когда выступали перед артиллеристами, прямо на позиции, нас начали обстреливать градами. А когда работали с художниками со "Стенами культуры" в Волчанске и когда ездили в спецподразделение на южном направлении, то попадали под минометный обстрел. В Донецкой области во время одной из поездок ночевали на объекте, который обстреляли с С-300. В такие моменты каждый раз чувствуешь, что ты на волоске от смерти", – поделился исполнитель.

Однако Серга верит, что каждый раз, когда он с собратьями и членами "Культурного десанта" выживает после подобных ситуаций, это определенный знак от Всевышнего.

"Это значит, что мы еще не выполнили свое задание. Значит, Бог нас бережет для чего-то важного и мы это обязательно выполним", – прокомментировал певец.

Музыкант, который является военнослужащим 59-й бригады, сейчас находится в зоне боевых действий в Донецкой области. Там жизнь звездного бойца и других его коллег по оружию ежедневно поддается риску. Серга отмечает, что иногда приезжает в Киев в командировки – записывает новые песни или посещает совещания в Министерстве культуры.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Коля Серга ответил, чем будет заниматься после окончания полномасштабной войны: политической и общественной деятельностью или все-таки музыкой. Как заверил артист, он намерен оставаться в Вооруженных силах.

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