Коллега Ди Каприо предположила, почему тот не встречается с женщинами старше 25 лет: у него травма ''Титаника''

В сети распространились слухи о том, что всемирно известный актер Леонардо Ди Каприо встречается с девушкой 2004-го года рождения. И если кого-то эта новость шокировала, то большинство фанатов звезды ничуть не удивились, поскольку тот последнее время будто принципиально не встречается с девушками старше 25-ти лет. Коллега кинодеятеля Кэтрин Райан предположила, что в этом замешан "Титаник".

Видео дня

Культовый фильм 1997 года, по мнению звезды сериала "Эпизоды", оставил отпечаток на психике Ди Каприо, из-за чего 48-летний актер застрял в возрасте молодого парня. Он якобы остается в образе привлекательного и беззаботного Джека Доусона, а потому и выбирает для отношений "одногодок". Таким предположением Райан поделилась в Twitter, а в комментариях ее поддержала журналистка Кейтлин Моран.

Подшутила Кейтлин и на тему того, что Ди Каприо чаще всего замечают с новыми избранницами на его яхте. Она намекнула, что это тоже из-за влияния "Титаника" на жизнь актера.

"Мне кажется, что у него травма "Титаника". Он встречается с такими женщинами, будто ему все же столько же лет, сколько было во время съемок фильма, и он ВСЕГДА отдыхает на яхте. Чувак нуждается в психотерапии", – написала Моран.

Мнения комментаторов на этот счет разделились. Некоторые решили встать на защиту любимой кинозвезды, написав, что Ди Каприо встречается с совершеннолетними девушками и имеет на это полное право. В ответ Кэтрин Райан оставила: "Ничего криминального, просто жуткая картина".

Напомним, звезде "Титаника", а также фильмов "Великий Гэтсби", "Начало", "Остров проклятых" и ряда других успешных картин приписывают роман с 19-летней моделью из Израиля Иден Полани. Их заметили вместе на светской тусовке в Лос-Анджелесе.

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменились актеры, сыгравшие в "Титанике", 26 лет спустя. Годы неумолимо забрали свое и некоторых знаменитостей теперь трудно узнать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!