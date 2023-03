Колбаса и сухарики ''ВСУ'', ''Буча-комбуча'' и редис ''Азовсталь'': как бренды спекулируют на теме войны и что говорит закон

В сети вспыхнул ряд громких скандалов, связанных с тем, что некоторые украинские производители цинично спекулируют не теме войны. Так, на прилавках магазинов можно встретить колбасу под названием "ЗСУ", что "остроумные" маркетологи расшифровали как "Застільна. Смачна. Українська". Придумали и сухарики с таким же названием, решив изображать содержимое пачки на упаковке в военной форме. Разозлила украинцев и так называемая "Буча-комбуча" – это безалкогольный напиток, который почему-то срифмовали с названием города, который был практически полностью уничтожен российскими оккупантами во время войны.

На сайте Госпродпотребслужбы отметили, что подобные спекуляции на "патриотизме" являются нарушением законодательства. А на странице Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций в Facebook напомнили, что злоупотребление военной тематикой является недопустимым – использование символов войны в маркетинговых стратегиях брендов может восприниматься обществом как коммерциализация боли украинцев. OBOZREVATEL собрал топ-5 позорной продукции, когда производители решили заработать на войне (чтобы посмотреть фото, доскролльте до кона страницы).

1. Колбаса "ЗСУ. Застільна. Смачна. Українська"

Варено-копченая колбаса от ООО "Брусиловские колбасы" вызвала шквал негодования в сети. Украинцы не понимают, как горе-маркетологи додумались назвать такую продукцию в честь тех, кто отдает свои жизни за независимость, целостность и свободу Украины.

Как отметила у себя в Twitter народный депутат Ирина Геращенко, рекламировать военную тематику и победы украинской стороны – это правильно, но все нужно делать грамотно. А подобные товары, как колбаса "ЗСУ", – это дурной вкус, и подобные "шедевры" стоит убирать с рынка.

"Очередной маркетинговый "шедевр" эксплуатации военной темы. В ОП заявили, что нарабатывают законопроект, чтобы остановить это", – добавила она.

Тем временем представители "Брусиловских колбас" уже прокомментировали скандал вокруг своей продукции. Они отметили, что раньше колбаса называлась "Московской", поэтому ее просто хотели "украинизировать".

"Раньше колбаса называлась "Московская", однако впоследствии ее переименовали в колбасу "ЗСУ. Застільна. Смачна. Українська" – для того, чтобы не связывать название с Россией. Но это название не имеет ничего общего с Вооруженными силами Украины. Люди так ее восприняли, но название означает совсем другое. Мы не понимаем, почему возникло такое недоразумение", – ответили на хейт в компании изданию "Главком".

2. "Буча-комбуча"

Это безалкогольный ферментированный напиток из подслащенного чая, смешанного с культурой бактерий и дрожжей. Его выпускает компания из Ирпеня Киевской области. "Бучу-комбучу" сами производители называют "Героической". Украинцы уверены, что компания просто хочет хайпануть и заработать на теме войны, что выглядит очень низко и грязно. Многие комментаторы подчеркнули, что людям, пережившим трагедию в Буче, подобный товар может показаться насмешкой над их болью.

"Вы можете себе представить в Израиле что-то типа газировки "Холокост"? "Комбуча-Буча" в Украине это то же самое... И очень скоро Буча не будет ассоциироваться ни с чем другим, кроме какого-то пойла. Мало где умеют так обесценивать национальные трагедии", – точно подметил депутат Запорожского городского совета Валерий Прозапас у себя в Facebook.

3. Сухарики "ЗСУ – Збройні сухарі України"

Изображение засушенного хлеба в военной форме с украинскими флагами на упаковке сухариков под названием "ЗСУ" – еще один пример спекуляции на теме войны. Как отметили интернет-пользователи, выглядит это не только неуместно, но и оскорбительно для героев Украины.

4. Редис "Азовсталь", кабачок "Привид Києва", огурец "Патрон" и прочее

Неудачно сыграли на патриотизме и производители семян. Свою линию с довольно странными и абсолютно неуместными названиями они представили как "Насіння перемоги". На упаковке подчеркивают, что часть прибыли от продажи перечисляют на ВСУ. Однако украинцев это не убедило. Многие были неприятно удивлены тем, как нелепо торговая марка спекулировала на теме войны. Так, в линейке можно встретить редис "Азовсталь", кабачок "Привид Києва", дыню "Чорнобаївка", огурец "Патрон" и прочее.

5. Колготки "ЗСУ"

Знаменитая украинская певица Тина Кароль совместно с брендом ONE BY ONE создали "патриотическую коллекцию одежды", куда вошли женские колготки и другие элементы гардероба с принтом "ЗСУ". Как ни странно, но первую партию колготок очень быстро раскупили. Однако большая часть украинцев все же раскритиковала и артистку, и бренд за спекуляцию на теме войны, назвав это отсутствием вкуса и дурным тоном.

Резюмируя, добавим напоминание Госпродпотребслужбы:

Закон Украины "О рекламе" запрещает:

размещать рекламу, которая может причинить вред лицам, государству или обществу;

использовать или имитировать изображения Государственного Герба Украины, Государственного Флага Украины, звучание Государственного Гимна Украины;

вмещать изображение физического лица или использовать его имя без письменного согласия этого лица;

использовать изображение подлинного или игрушечного оружия, взрывных устройств.

