Князь Монако засветился на гала-вечере с актрисой Шэрон Стоун вместо жены

Князь микрогосударства Монако Альберт II посетил гала-вечер Planetary Health в Монте-Карло вместе с американской Шэрон Стоун. На мероприятии он вручил ей награду, которую до этого получали лишь мужчины.

Также в сопровождении монарха пришла его старшая сестра принцесса Каролина Ганноверская. Об этом пишет издание Paris Match.

По его информации, супруга Альберта II Шарлен по состоянию здоровья пока пребывает в Южной Африке.

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Ранее на Facebook-странице Фонда князя Монако анонсировали, что вместо супруги монарха почетным гостем галла-вечера Planetary Health, посвящено океану, Земле и человечеству, станет именно Шерон Стоун.

Отмечалось, что знаменитую актрису и активистку удостоят награды за заслуги перед жизнью в знак признания ее выдающейся приверженности делу расширения прав и возможностей женщин. А также за ее работы в области медицинских исследований и "постоянные усилия по изменению мира".

Примечательно, что ранее такую награду вручали только мужчинам. Например, в свое время ее получали коллеги Стоун – актеры Орландо Блум и Леонардо Ди Каприо, а также певец Стинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 августа умер 11-месячный племянник актрисы Шэрон Стоун по имени Ривер. Накануне у мальчика отказали все органы.