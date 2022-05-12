Клопотенко впервые рассказал о своей девушке и дал услышать голос. Видео

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко впервые рассказал о своей девушке и даже дал услышать ее голос. Во время интервью звезда позвонил возлюбленной Валерии и включил громкую связь.

По словам Клопотенко на YouTube-канале "Розмова", его сердце занято. Пара встретилась три недели назад (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Валерия, у меня интервью сейчас, попросили тебе позвонить. Сказали: "У меня серце занято или нет?" Я тебя набрал. Ты если не хочешь интервью, можеш положить трубку и типа пропала связь. Или просто скажи: "Мое сердце занято или нет? Говори – да", – твердил шеф-повар.

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Девушка звонок не прервала. После нескольких секунд раздумий она ответила: "Да-да-да".

Клопотенко назвал возлюбленную "умницей" и поблагодарил за ответ на "важный вопрос", добавив, что целует ее.

Однако Валерия внезапно спросила: "А кто-то претендует?".

В ответ звезда рассмеялся и заверил, что его сердце принадлежит только ей.

Также Клопотенко рассказал, что раньше думал о любви на всю жизнь, но теперь рад тому, что ему просто хорошо.

"Сейчас у меня есть отношения – последние три недели в моем сердце поселилась Валерия", – заключил певец, подчеркнув, что девушка не из Западной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Клопотенко не считает, что война с Россией получит логическое завершение в ближайшее время. Он посоветовал подготовиться к образу жизни Израиля –постоянной опасности и боевым действиям. Звезда подчернкул, чтоэто сделает украинцев сильнее.