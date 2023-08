'Клон' Олега Винника, который полностью скопировал образ артиста, показал новый клип

Пока украинский певец Олег Винник дает противоречивые интервью после затяжного молчания, его экс-продюсер Александр Горбенко занимается продвижением "клона" артиста – загадочного исполнителя под псевдонимом DISCOMAN. Он тщательно скрывает свое лицо, но при этом носит точно такую же прическу и одежду, как когда-то Винник.

А на днях DISCOMAN выпустил новую песню и клип к ней. Видеоряд, в котором таинственный певец вновь полностью скопировал образ Винника, появился в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, DISCOMAN презентовал песню под названием "Весільна". В клипе показали нарезку из различных свадеб: сборы невесты, поцелуи молодоженов, бросание букета, фейерверки и так далее. Между этими кадрами появлялся и исполнитель, но каждый раз либо со спины, либо так, чтобы его лица не было видно.

В клипе DISCOMAN предстал в куртке с мерцающими элементами, кожаных брюках и со светлой шевелюрой, точно такой, как в свое время у Винника.

На отдельных фрагментах можно заметить, что у "клона" любимца "волчиц" также есть короткая борода, как у его "оригинала".

В описании клипа сообщается: "Тайный артист украинского шоу-бизнеса Discoman снова выпускает работу. О нем уже ходят легенды, журналисты и общество начинают следить и делать свои предположения, но кто это – пока тайна. Его скорости издавать музыкальный материал могут позавидовать многие артисты. Каждые две-три недели новый релиз".

Стоит отметить, что свой дебютный трек под названием "Гендер" DISCOMAN прорекламировал на официальной странице Олега Винника в Instagram с подписью "Show must go on" ("Шоу должно продолжаться"). Фанатов певца это возмутило. Они уверены, что продюсер Горбенко украл у Винника страницу и теперь пытается продвигать свой новый проект с помощью его аудитории.

Как писал OBOZREVATEL, Олег Винник заявил, что все деньги, заработанные в Украине, отдал на помощь ВСУ. Именно этим он объяснил тот факт, что не проводит благотворительные концерты в пользу нашей армии. Украинцев разозлили заявления скандального музыканта.

