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"Клон" Олега Винника, который полностью скопировал образ артиста, показал новый клип

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
1,1 т.
'Клон' Олега Винника, который полностью скопировал образ артиста, показал новый клип

Пока украинский певец Олег Винник дает противоречивые интервью после затяжного молчания, его экс-продюсер Александр Горбенко занимается продвижением "клона" артиста – загадочного исполнителя под псевдонимом DISCOMAN. Он тщательно скрывает свое лицо, но при этом носит точно такую же прическу и одежду, как когда-то Винник.

Видео дня

А на днях DISCOMAN выпустил новую песню и клип к ней. Видеоряд, в котором таинственный певец вновь полностью скопировал образ Винника, появился в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, DISCOMAN презентовал песню под названием "Весільна". В клипе показали нарезку из различных свадеб: сборы невесты, поцелуи молодоженов, бросание букета, фейерверки и так далее. Между этими кадрами появлялся и исполнитель, но каждый раз либо со спины, либо так, чтобы его лица не было видно.

"Клон" Олега Винника, который полностью скопировал образ артиста, показал новый клип

В клипе DISCOMAN предстал в куртке с мерцающими элементами, кожаных брюках и со светлой шевелюрой, точно такой, как в свое время у Винника.

"Клон" Олега Винника, который полностью скопировал образ артиста, показал новый клип

На отдельных фрагментах можно заметить, что у "клона" любимца "волчиц" также есть короткая борода, как у его "оригинала". 

"Клон" Олега Винника, который полностью скопировал образ артиста, показал новый клип

В описании клипа сообщается: "Тайный артист украинского шоу-бизнеса Discoman снова выпускает работу. О нем уже ходят легенды, журналисты и общество начинают следить и делать свои предположения, но кто это – пока тайна. Его скорости издавать музыкальный материал могут позавидовать многие артисты. Каждые две-три недели новый релиз".

"Клон" Олега Винника, который полностью скопировал образ артиста, показал новый клип

Стоит отметить, что свой дебютный трек под названием "Гендер" DISCOMAN прорекламировал на официальной странице Олега Винника в Instagram с подписью "Show must go on" ("Шоу должно продолжаться"). Фанатов певца это возмутило. Они уверены, что продюсер Горбенко украл у Винника страницу и теперь пытается продвигать свой новый проект с помощью его аудитории.

Как писал OBOZREVATEL, Олег Винник заявил, что все деньги, заработанные в Украине, отдал на помощь ВСУ. Именно этим он объяснил тот факт, что не проводит благотворительные концерты в пользу нашей армии. Украинцев разозлили заявления скандального музыканта

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