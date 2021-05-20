Кличко ответил на неуместные шутки 'Квартала 95' о себе

Украинский боксер и политик, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что никогда не был сторонником студии "Квартал 95". А шутки актеров о нем назвал несмешными.

В частности отметил, что известный украинский шоумен, актер Евгений Кошевой неудачно пародирует его голос. Об этом чиновник рассказал в интервью "Украинской правде".

"Я не сторонник "95 квартала", много шуток были ниже плинтуса. Откровенно хочу сказать, мне было неприятно слышать эти шутки", – признался Кличко.

Он добавил, что как-то встретил "того, без прически" (Кошевого. – Ред.) и сказал это ему лично. Актер после этого, по его словам, начал говорить, будто бы братья Кличко "хотели побить" его.

"Мы с братом были на каком-то дне рождения, где он развлекал публику. Говорю ему: "ну ты шутишь, примеряешь мой пояс". После этого он начал говорить: "Кличко меня поймали вдвоем и хотели побить", – добавил городской глава Киева.

Также подчеркнул, мол, как профессиональный боксер побить кого-то он может только за деньги.

"На эту тему говорю: чтобы мне кого-то побить, у них денег не хватит на это. Я, как профессиональный спортсмен, бить просто так не могу – только за большие деньги, которых даже у этих ребят не найдется", – пояснил мэр столицы.

Напомним: в прошлом году Кличко заявил, что партия "Слуга народа" рассматривала в кандидаты на пост главы города актера и шоумена Евгения Кошевого.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2020 года мэр Киева Виталий Кличко презентовал самоироничную книгу своих иллюстрированных цитат под названием "Кто не слышал, тот увидит!".