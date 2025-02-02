Klavdia Petrivna показала песню, с которой шла на Нацотбор на Евровидение 2025: подозревают в плагиате на себя

Сетью довольно долго ходили слухи, что Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна) подала заявку на участие в Нацотборе Евровидения 2025, который пройдет 8 февраля, но в лонг-листе ее так и не увидели. Однако певица неожиданно вышла на связь и продемонстрировала фрагмент новой песни, которую якобы подавали на конкурс.

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Она "засветила" в Instagram лишь несколько строчек нового хита, но даже не объявила его название. "Песня, с которой хотела пойти на Евровидение", – подписала краткое видео артистка.

"Хай навколо все горить,

я не вірю в чудеса,

одна нещасна мить

вартує життя!

Невже? Авжеж!

Стало байдуже.

Мені не боляче.

Я хочу ще", – именно такие строчки из своей песни рассекретила Klavdia Petrivna.

Интересно, что в сети не очень удовлетворены треком. Так, в Telegram-канале "Що ти знаєш про Бобула?" подозревают певицу в плагиате на саму себя.

"Klavdia Petrivna дропнула отрывок песни, которую хотела подавать на Евровидение. Даже для Нацотбора певица не заморочилась, чтобы написать новый бит. Если Klavdia Petrivna и обвиняли бы в плагиате, то самой себя", – отметили в паблике.

Так, в комментариях утверждают, что заявление солистки может быть кликбейтным, чтобы привлечь как можно больше внимания к себе.

Ранее OBOZ.UA писал, что певица Анастасия Приходько объяснила, почему Klavdia Petrivna исчезла после концертов во Дворце спорта и назвала ее главную ошибку.

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