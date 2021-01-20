Киркоров заявил, что его друг Зеленский "отрекся" от него

Российский певиц Филипп Киркоров назвал президента Украины Владимира Зеленского другом, который отрекся от него.

В интервью российскому изданию mk.ru артист вспомнил, как делил одну сцену и телевизионные эфиры с Зеленским.

"Мой друг, с которым я делил одну сцену и телеэфиры, Владимир Зеленский, теперь отрекся от меня. А мы же дружили – не разлей вода! Наверное, можно было как-то решить вопрос по Филиппу Киркорову, который ничего плохого Украине не сделал, является ее народным артистом, получил звание, кстати, из рук далеко не пророссийского президента Виктора Ющенко", – заявил певец.

Киркоров также вспомнил о том, как выступал на концерте с украинской певицей Олей Поляковой в Дубае.

"Оля на свою голову получила в Украине огромные проблемы, ее чуть не распяли. Чуть ли не с врагом народа она пела, который убивал людей. Это нонсенс и паноптикум", – сказал артист.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Филипп Киркоров в течение пяти лет не сможет посещать Литву. Так, артиста внесли в "черный список" страны из-за поддержки оккупации Крыма.