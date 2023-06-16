Киркоров уклонился от прямого вопроса о Галкине и рассказал, когда в последний раз разговаривал с Пугачевой

Скандальный пропутинский певец Филипп Киркоров трусливо уклонился от вопроса об отношении к проукраинской позиции супругов-артистов Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Ярый путинист быстро перевел тему и заверил, что судьба бывшей жены и юмориста якобы его не интересует.

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На одном из светских мероприятий пропагандисты настойчиво пытались расспросить Киркорова, что он думает о Галкине. Видео с его ответом распространили в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Путинист, чтобы не обижать давнего друга, заявил, что не интересуется его жизнью.

"Меня меньше всего в этой жизни интересует Максим Галкин и его статус. Меня интересует мой статус, мое имя и то, что я делаю в этой стране. А все, что там делает или говорит Максим Галкин, меня меньше всего в этой жизни интересует", – уклонился от прямого вопроса артист.

Отвечая пропагандистам, Киркоров также вспомнил о Примадонне, с которой якобы давно не общался. Однако о местонахождении Пугачевой певец знает.

"Алла Пугачева – это легенда нашей страны. Я знаю, что она уехала, и больше мне ничего не известно. Мы не общаемся уже пять лет, поэтому мне ничего не известно. Ни о ней, ни о ее семье", – сказал путинист.

Однако в росСМИ напомнили, что до полномасштабной войны звезды тепло общались и ласково друг друга называли.

Недавно OBOZREVATEL сообщил, что Филипп Киркоров попал в громкий скандал из-за "пикантного" видео с мужчиной. Певец решил продемонстрировать свои танцевальные таланты и закинул ногу на одного из артистов шоубалета мужского пола. Россияне заметили в движениях пропаганду гомосексуализма.

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