Киркоров — о деле против Медведчука: ничего святого у людей не осталось

Украинская телеведущая, жена нардепа от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко сообщила, что в их доме проводились обыски, пока они были в отъезде. Российский певец Филипп Киркоров в комментариях под публикацией написал слова поддержки, заявляя, что "ничего святого у людей не осталось".

Соответствующий пост Марченко опубликовала на своей странице в Instagram. Она добавила, что в их с мужем понимании обыск является совершенно бесполезным делом (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Пребывая на отдыхе за пределами Киева, вчера мы узнали, что в нашем доме и офисе мужа – обыски... Совершенно бесполезное занятие. Как-то нехорошо, зная, что мы в отъезде, пришли эти люди. Бог с ними – они исполнители. Надеюсь, вас принимали радушно", – написала знаменитость.

Вот, как на эту ситуацию отреагировал Киркоров:

"Как это отвратительно! Какой позор! Как не стыдно! Ничего святого у людей не осталось! Дорогие Оксана, Виктор! Мы с вами. И нас много! Очень много! Имеющие уши да услышат, имеющие глаза да увидят! Добро всегда побеждает зло!" – написал исполнитель.

Напомним, генепрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене народным депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Она отметила, что следствие и прокуроры получили достаточно оснований для изменения их статуса из свидетелей на подозреваемых.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее юмористическая студия "Квартал 95" в 2014 году спародировала жену Виктора Медведчука Оксану Марченко в роли политика.