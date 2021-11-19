Ким Кардашьян встречается с младшим на 13 лет комиком, – СМИ. Фото пары

Популярный американский актер и комик Пит Дэвидсон недавно отпраздновал свой 28-й день рождения вместе со своей подругой американской телезвездой Ким Кардашьян, ее матерью Крис Дженнер и легендой хип-хопа Флэвором Флавом. Пользователи сети задаются вопросом, почему на праздник собралась именно такая компания.

Соответствующим кадром он поделился на личной странице в Instagram. Издание Page Six отмечает, что Ким и Пит стали официальной парой, именно поэтому на праздновании присутствовали Ким с мамой (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Отметим, что подтверждений или каких-либо комментариев о возможном романе от звезд не было. Однако на прошлых неделях таблоиды публиковали несколько снимков Ким и Пита со свиданий.

Они побывали в родном городе Дэвидсона в Нью-Йорке, где покатались на американских горках, держась за руку, а также в Лос-Анджелесе, где проживает Кардашьян.

Также недавно комик и светская львица, между которыми разница в возрасте 13 лет, встретились на съемках телешоу, где вместе поучаствовали в небольшом скетче, играя роль принцессы Жасмин и Алладина.

Издание Daily Mail пишет, что близкие Ким до сих пор удивлены от ее нового романа. Они считают, что Пит "очень агрессивен" с телезвездой и часто позволяет себе "грязные шутки, хватает ее за талию и трогает ее волосы", а также "делает комплименты ее заднице".

"Он ясно дает понять, что она ему нравится. Когда Пит рядом с Ким, никто другой не может приблизиться к ней, а ей это льстит", – цитирует издание инсайдера.

Также отмечается, что Пит является душей компании, чем выигрывает в нэком соревновании с замкнутым Канье Уэстом.

В сети ходит много слухов о возможном романе Ким Кардашьян и Пита Девидсона. В числе домыслов – версия о том, что это Крис Дженнер придумала "отношения" своей дочери и Пита, чтобы отвлечь внимание от Трэвиса Скота, на концерте которого погибли 10 человек.

Напомним, что Ким Кардашьян находится в процессе развода со своим супругом рэпером Канье Уэстом.

Что касается рэпера, то в СМИ писали о том, что он встречается с 22-летней моделью Винетрией. Они были замечены вместе на воскресной службе, где выступал Уэст и когда певец давал интервью подкасту Drink Champs. Также пару увидели на баскетбольном матче в Миннеаполисе.

Коротко о знаменитостях:

Ким Кардашьян – 41-летняя американская телезвезда, актриса, модель и дизайнер. Первая роль, после съемок "Семейства Кардашьян" была в сериале "Beyond the Break". Не раз позировала для глянцевого журнала "Playboy". Является совладелицей сети бутиков "DASH".

Пит Дэвидсон – 28-летний американский актер, комик, сценарист. Получил популярность благодаря участию в шоу "Saturday Night Live", шоу на MTV "Guy Code", "Wild 'n Out" и "Failosophy", а также приглашённая звезда сериала "Бруклин 9-9".

Канье Уэст – 44-летний американский рэпер, миллиардер, музыкальный продюсер, композитор и дизайнер. Вырос в Чикаго, где с юных лет был связан с музыкой. Основал лейбл GOOD Music и креативное агентство DONDA.

Ране OBOZREVATEL писал о том, что Ким Кардашьян посетила сентябрьский бал Met Gala в Нью-Йорке в черном total look, скрыв тело под тканью полностью, включая лицо.