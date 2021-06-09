Ким Кардашьян в день рождения экс-мужа сделала неожиданное признание: буду любить всю жизнь

Американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашьян поделилась с поклонниками снимком, на котором позировала вместе со своим бывшим супругом Канье Уэстом. Также знаменитость призналась в любви экс-возлюбленному.

Такой трогательный пост Кардашьян опубликовала в честь дня рождения рэпера. Публикацию она разместила на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, модель выставила семейный кадр, на котором засветилась с Уэстом и детьми.

"С днем рождения! Буду любить тебя всю жизнь", – трогательно подписала фото Кардашьян.

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Таким образом это доказывает, что не смотря на то, что пара находится в процессе развода, отношения они сохранили хорошие.

Кроме того, в stories телезвезда разместила несколько архивных снимков, в частности детскую фотографию экс-супруга, их совместный кадр и с детьми.

Напомним, в СМИ начали распространять слухи о разводе пары после того, как Уэст заявил, что ранее просил свою жену сделать аборт, когда она была беременна их первым ребенком – дочерью Норт. Позже рэпер обвинил Ким и ее семью в том, что его хотели закрыть в психушке, а вслед признался, что уже два года пытается расстаться.

Коротко о знаменитости:

Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звездами " и "Семейство Кардашьян".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашьян заявила, что разошлась со своим супругом, рэпером Канье Уэстом спокойно и без скандалов. Она призналась, что не являлась хорошей женой для него, поэтому приняла решение уйти.