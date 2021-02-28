Ким Кардашян полностью оголилась на камеру. Фото

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян показала себя полностью оголенной. Звезда позировала перед камерой, прикрыв рукой пышную грудь.

Сексуальный снимок 40-летняя Кардашьян показала на своей странице в Instagram. Так, на фото звезда предстала с распущенными, слегка волнистыми волосами, которые спадали на оголенную спину. Она позировала перед камерой, прикрывши грудь руками. На снимках Кардашьян повернулась боком, чтобы скрыть некоторые части тела.

Пользователи сети пришли в восторг от пикантного снимка Кардашьян. В комментариях они отметили, что фигура знаменитости выглядит великолепно и засыпали ее комплиментами.

"Идеальная, как всегда", "Королева" "Очень горяче", – оставили комментарии поклонники Кардашьян.

Стоит отметить, что Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель. Она также была участницей американского реалити-шоу "Танцы со звездами" и "Семейство Кардашьян".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Кардашьян в тесном мини-бикини засветила пышные формы.