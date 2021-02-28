Ким Кардашян полностью оголилась на камеру. Фото

Obozrevatel
Obozrevatel
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Ким Кардашян полностью оголилась на камеру. Фото

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян показала себя полностью оголенной. Звезда позировала перед камерой, прикрыв рукой пышную грудь.

Сексуальный снимок 40-летняя Кардашьян показала на своей странице в Instagram. Так, на фото звезда предстала с распущенными, слегка волнистыми волосами, которые спадали на оголенную спину. Она позировала перед камерой, прикрывши грудь руками. На снимках Кардашьян повернулась боком, чтобы скрыть некоторые части тела.

Ким Кардашьян оголилась на камеру.

Пользователи сети пришли в восторг от пикантного снимка Кардашьян. В комментариях они отметили, что фигура знаменитости выглядит великолепно и засыпали ее комплиментами.

"Идеальная, как всегда", "Королева" "Очень горяче", – оставили комментарии поклонники Кардашьян.

Комментарии поклонников в сети.
Комментарии пользователей сети под снимком.

Стоит отметить, что Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель. Она также была участницей американского реалити-шоу "Танцы со звездами" и "Семейство Кардашьян".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Кардашьян в тесном мини-бикини засветила пышные формы.

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