Ким Кардашьян назвала причину развода с Канье Уэстом

Американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашьян заявила, что разошлась со своим супругом, рэпером Канье Уэстом спокойно и без скандалов. Она призналась, что не являлась хорошей женой для него, поэтому приняла решение уйти.

Такими подробностями Ким поделилась в свежем выпуске телесериала "Семейство Кардашьян". Звезда отметила, что Канье является хорошим человеком и прекрасным отцом, поэтому заслуживает рядом с собой человека, который будет поддерживать его и сопровождать повсюду (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"Он каждый год уезжает в другой штат. А я должна быть вместе с ним, чтоб растить детей. Я думаю, что он заслуживает кого-то, кто сможет поддержать каждый его шаг, следовать за ним всюду и переехать в Вайоминг. Я не могу этого сделать. У него должна быть жена, которая будет во всем его поддерживать, будет путешествовать с ним и делать все для него", – сказала Ким.

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Кардашьян также со слезами на глазах добавила: ее тревожит тот факт, что это уже ее третий провальный брак. Однако отметила, что отпустила ситуацию и "просто живет с этим".

"Я чувствую себя чертовой неудачей, это третий брак. Но я больше не могу думать об этом, я хочу быть счастливой. Я просто живу с этим", – подытожила она.

Напомним, в СМИ начали распространять слухи о разводе пары после того, как Вест заявил, что ранее просил свою жену сделать аборт, когда она была беременна их первым ребенком – дочерью Норт. Позже рэпер обвинил Ким и ее семью в том, что его хотели закрыть в психушке, а вслед признался, что уже два года пытается расстаться.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Кардашьян заподозрили в романе с известным журналистом. Звезда и репортер CNN Ван Джонс спровоцировали волну слухов о возможном романе, поскольку в последнее время они тесно общаются. Поклонники фотомодели уверены в достоверности этой информации.