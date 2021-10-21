Ким Кардашьян – 41! Как менялась фигура обладательницы самых известных ягодиц в мире. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Папарацци
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Ким Кардашьян совершенствовала свою фигуру

Американская бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян 21 октября празднует день рождение. Ей исполнился 41 год. Ким стала известной на весь мир благодаря своим широким бедрам и тонкой талии.

Кардашьян часто позирует обнаженной для глянцевых журналов и подогревает интерес публики пикантными кадрами в Instagram. OBOZREVATEL вспомнил, как менялась фигура инста-дивы с самых юных лет.

Ким Кардашьян более 20 лет назад.

Девушка с юности комплексовала из-за слишком пышных форм. Уже в 14 лет у нее уже были широкие бедра и грудь 3 размера. Ким мечтала сделать ринопластику, а в подростковом возрасте активно пользовалась декоративной косметикой.

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Ким Кардашьян в начала карьеру в Голливуде в 2007 году.

Позже будущая звезда Голливуда осознала, что ее фигура нравится многим мужчинам, поэтому начала подчеркивать пышную грудь, тонкую талию и широкие бедра. Не обошлось и без совершенствования тела: в возрасте 20 лет она лишилась круглых щек, изменила форму носа и увеличила губы.

Ким Кардашьян впервые вышла замуж в 19 лет.

В 19 лет Ким вышла замуж за продюсера Дэймона Томаса, но три месяца скрывала это от родителей. Отец девушки так рассердился, что отказался с ней разговаривать.

Брак оказался несчастливым, поскольку муж избивал Кардашьян. Они разошлись через 4 года.

Ким Кардашьян работала ассистенткой Пэрис Хилтон.

В 2000 году будущая звезда начала приходить на светские мероприятия вместе со своей популярной подругой Пэрис Хилтон. Ким работала ассистенткой певицы, однако уже тогда стремилась стать известной.

Ким Кардашьян стала популярной в 2007 году.

После выхода на экраны первого сезона шоу "Семейство Кардашьян" Ким стала безумно популярной. Этот проект транслировали на телевидении 14 лет и перевели на много языков. Программа принесла семье миллионные заработки и мировую известность.

Кроме этого, Ким в 2007 году попала в скандал, когда в интернет слили ее секс-видео с рэпером. Из-за этого инцидента СМИ обратили на нее еще больше внимания.

Стилисты критиковали внешность и наряды Ким Кардашьян.

Светская львица часто экспериментировала с внешностью, Ким изменила овал лица и удалила комки Биша. Также Кардашьян регулярно делает инъекции красоты, поэтому в 41 год у нее совершенно нет морщин. Поклонники подозревают, что женщина корректировала также форму ягодиц и груди.

Ким Кардашьян вышла замуж второй раз за баскетболиста.

Ким Кардашьян в 2011 году вышла замуж за баскетболиста Криса Хамфриса, но уже через два месяца невеста подала заявление на развод.

Папарацци следили за Ким и фотографировали ее в купальнике.

Ким Кардашьян часто худела и снова набирала вес. Несмотря на спортивные нагрузки, ей не удавалось избавиться от целлюлита. Миллионы поклонников в мире еще десять лет назад узнавали пышную фигуру знаменитости, а папарацци пытались достать ее фото без ретуши.

Ким Кардашьян вышла замуж за Канье Уэста в 2013 году.

Звезда в 2013 году третий раз вышла замуж. С Канье Уэстом у Ким родилось четверо детей, двое из которых от суррогатной матери. В 2021 году пара рассталась. Ее фигура и одежда на светских раутах сейчас всегда выглядит непревзойденно.

Также Кардашьян часто фотографируется в купальниках на отдыхе, демонстрирует спортивный пресс и подтянутые ягодицы.

Ким Кардашьян сейчас обладает идеальными стройными формами.

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