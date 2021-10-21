Ким Кардашьян – 41! Как менялась фигура обладательницы самых известных ягодиц в мире. Фото

Американская бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян 21 октября празднует день рождение. Ей исполнился 41 год. Ким стала известной на весь мир благодаря своим широким бедрам и тонкой талии.

Кардашьян часто позирует обнаженной для глянцевых журналов и подогревает интерес публики пикантными кадрами в Instagram. OBOZREVATEL вспомнил, как менялась фигура инста-дивы с самых юных лет.

Девушка с юности комплексовала из-за слишком пышных форм. Уже в 14 лет у нее уже были широкие бедра и грудь 3 размера. Ким мечтала сделать ринопластику, а в подростковом возрасте активно пользовалась декоративной косметикой.

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Позже будущая звезда Голливуда осознала, что ее фигура нравится многим мужчинам, поэтому начала подчеркивать пышную грудь, тонкую талию и широкие бедра. Не обошлось и без совершенствования тела: в возрасте 20 лет она лишилась круглых щек, изменила форму носа и увеличила губы.

В 19 лет Ким вышла замуж за продюсера Дэймона Томаса, но три месяца скрывала это от родителей. Отец девушки так рассердился, что отказался с ней разговаривать.

Брак оказался несчастливым, поскольку муж избивал Кардашьян. Они разошлись через 4 года.

В 2000 году будущая звезда начала приходить на светские мероприятия вместе со своей популярной подругой Пэрис Хилтон. Ким работала ассистенткой певицы, однако уже тогда стремилась стать известной.

После выхода на экраны первого сезона шоу "Семейство Кардашьян" Ким стала безумно популярной. Этот проект транслировали на телевидении 14 лет и перевели на много языков. Программа принесла семье миллионные заработки и мировую известность.

Кроме этого, Ким в 2007 году попала в скандал, когда в интернет слили ее секс-видео с рэпером. Из-за этого инцидента СМИ обратили на нее еще больше внимания.

Светская львица часто экспериментировала с внешностью, Ким изменила овал лица и удалила комки Биша. Также Кардашьян регулярно делает инъекции красоты, поэтому в 41 год у нее совершенно нет морщин. Поклонники подозревают, что женщина корректировала также форму ягодиц и груди.

Ким Кардашьян в 2011 году вышла замуж за баскетболиста Криса Хамфриса, но уже через два месяца невеста подала заявление на развод.

Ким Кардашьян часто худела и снова набирала вес. Несмотря на спортивные нагрузки, ей не удавалось избавиться от целлюлита. Миллионы поклонников в мире еще десять лет назад узнавали пышную фигуру знаменитости, а папарацци пытались достать ее фото без ретуши.

Звезда в 2013 году третий раз вышла замуж. С Канье Уэстом у Ким родилось четверо детей, двое из которых от суррогатной матери. В 2021 году пара рассталась. Ее фигура и одежда на светских раутах сейчас всегда выглядит непревзойденно.

Также Кардашьян часто фотографируется в купальниках на отдыхе, демонстрирует спортивный пресс и подтянутые ягодицы.

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