Киевлянка Стужук, молчавшая месяц о войне, наконец-то высказала свою позицию: я за Украину, но не против россиян

Киевская блогерша София Стужук, которая в течение российско-украинской войны отмалчивалась из-за большого процента российской аудитории, наконец-то высказала свою позицию. Звезда социальных сетей утверждает, что она "за мир и свою страну, но не против людей" и не хочет распространять "экстремизм и ненависть" по отношению к россиянам.

Соответствующие сообщения появились на странице инфлюэнсерши в Instagram. Стужук отметила, что пропадала из-за переезда и тяжелого морального состояния (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Блогерша подчеркнула, что "не выбирала молчать", ведь дело касается жизни ее родных, близких и ее самой. Однако, несмотря на бомбардировку ее "любимого города Киева", Стужук решила не поддаваться ненависти по отношению к россиянам.

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"Я с первых дней отказалась поддаваться экстремизму и сумасшедшей агрессии ненависти, которые, конечно, частично оправданы в такой ситуации. Все, что мне хотелось бы, как и каждому из нас – это чтобы это прекратилось. Меня "пинали" чтобы я обращалась к своей русской аудитории. А с чем?" – говорится в сообщении.

Украинка высказалась, что если президенты, звезды и другие люди кричат о войне в Украине, то ей не нужно делать то же самое, ведь "все продолжается".

Расплывчато и без имен Стужук объяснила: "Потому что "где-то там" так за нас решили. Потому что "кому-то там" жизнь людей – разменные монеты для достижения каких-то "глобальных целей".

Также киевлянка пожаловалась, что ей пришлось отказаться "от всего, что она любила", чтобы выехать за границу с детьми, и добавила, что ее позиция – не молчаливая поддержка войны.

"Моя позиция не нейтралитет. Моя позиция за мир и за мою страну. Но не против людей и не за экстремизм и ненависть", – подытожила инфлюэнсерша.

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