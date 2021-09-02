Киану Ривз – 57: как выглядел актер до популярности. Фото

Популярный голливудский актер и кинорежиссер, обладатель множества кинонаград и премий – Киану Ривз – празднует день рождения 2 сентября. Сегодня ему исполняется 57 лет.

В честь этого, OBOZREVATEL решил вспомнить, каким был будущий голливудский актер до того, как его стали узнавать на улицах. Также мы собрали интересные факты из жизни Ривза (чтобы посмотреть все фото, доскролльте новость до конца).

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Киану Ривз родился в семье геолога Сэмюела и танцовщицы Патриции Бонд в Бейруте (Ливан). Своей эффектной внешностью актер обязан гавайским, португальским и английским корням.

Необычное имя актера пришло из гавайского языка и означает "освежающий ветер над горами".

У Киану есть сестра Ким, которая появилась, когда мальчику было три года. Вместе с мамой они перебрались в Сидней, а затем в Нью-Йорк. Его мать вновь вышла замуж. Ее избранником стал бродвейский режиссер Пол Аарон и они осели в Торонто.

Позднее у Киану появились еще две сестры – Карина и Эмма. В школе будущий актер учился не охотно, потому что мальчик страдал дислексией, из-за чего слышал насмешки в свой адрес.

За пять лет он сменил четыре школы, овладел игрой в шахматы, учился в католической школе, играл в хоккей, где его прозвали "стеной" и вскоре съехал от родителей.

Первую роль Киану сыграл в 15 лет в спектакле "Мальчик-волк". В 1983 году Ривз впервые появился на телевидении в рекламе кока-колы.

В полнометражном фильме Киану снялся в 1986 году в киноленте "Молодая кровь" Питера Маркла. Благодаря этой роли он получил грин-карту и переехал в Лос-Анджелес, где пробовал другие проекты.

Первые его псевдоним звучал так – Норман Ривз, К.С.Ривз, Чак Спиден.

Уже в 90-х Киану Ривз был достаточно известным в мире кино. Большой удачей для актера стали съемки в "Дракуле" Фрэнсиса Форда Копполы в 1992 году. Через два года в жизни Ривза появился первый боевик – "Скорость", который стал настоящим кассовым хитом, а Киану за свою работу получил гонорар в размере $1,2 млн.

Однако главная роль в фильмографии Ривза, которая принесла ему небывалую популярность – была в "Матрица" в 1999 году. В общей сложности Киану получил более $30 млн.

После ошеломляющего успеха актер снялся, по мнению критиков, в череде неудачных работ.

В 2013 году Киану Ривз стал режиссером, сняв боевик "Мастер тай-цзи", который сильно понравился зрителю. Параллельно он продолжал сниматься в фильмах.

В 2014 году имя Киану Ривза перестало ассоциироваться с Нео из "матрицы" и оно срослось с образом Джона Уика из одноименного триллера.

Актер с детства был замкнутым человеком и поэтому многие девушки, несмотря на его внешность, разочаровывались. Но несмотря на это у Ривза было достаточно мимолетных романов.

Одной из первых избранниц Киану была подруга его сестры Дженнифер Сайм, с которой у него были первые серьезные отношения. Влюбленные решили завести ребенка. Но на контрольном обследовании до родов выяснилось, что сердце ребенка перестало биться. В 2001 году Дженнифер скончалась в автокатастрофе.

Спустя 5 лет Киану стали замечать в компании женщин. Сначала его "поймали" с актрисой Холли Майерс-Шайер, на смену ей пришла Паркер Поузи, а затем Тринни Вудолл. В 2013 СМИ обсуждали роман актера с русской актрисой Анной Скидановой, но как оказалось, их отношения исключительно дружеские.

В 2019 году папарацци поймали в объективы камер Киану с 46-летней художницей Александрой Грант. Однако официальных подтверждений отношений не было.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети показали архивные фото голливудского актера Киану Ривза с длинными волосами и отросшей щетиной.