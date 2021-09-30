Кейт Миддлтон засветилась в ярком костюме за 1800 долларов. Фото

Супруга принца Уильяма – Кейт Миддлтон – вышла на публику в стильном ярком наряде от бренда Emilia Wickstead. Она выбрала фиолетовый костюм, состоящий из брюк прямого кроя и пиджака.

Также герцогиня дополнила образ аксессуарами. О том, как выглядела Миддлтон на встрече – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Для выхода в свет супруга принца Уильяма выбрала ярко-фиолетовый костюм, состоящий из пиджака и брюк прямого кроя. Под низ герцогиня надела темно-синюю водолазку, а из обуви предпочла в тон туфли-лодочки.

Кроме того, Миддлтон собрала волосы в хвост и нанесла легкий дневной макияж. Также она подобрала аксессуары в виде небольшого клатча и сережек.

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К слову, стоимость наряда герцогини Кембриджской составляет 1,345 фунтов стерлингов (около 1 810 долларов).

Коротко о знаменитости:

Кейт Миддлтон – супруга герцога Кембриджского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул герцогини Кембриджской – Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. В Шотландии – графиня Стратерн, в Северной Ирландии – баронесса Каррикфергюс.

Напомним, ранее модные эксперты признали герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон самой стильной знаменитостью социальных сетей. Статус самой модной в Instagram она получила после того, как вышла в свет в черных классических брюках со стрелками, светло-голубом джемпере, удлиненном пальто в клетку и темных туфлях на каблуках с острым носом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кейт Миддлтон вышла на публику в костюме от бренда Self Portrait. Стоимость наряда составляет 500 долларов (более 13 тысяч гривен).