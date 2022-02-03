Кейт Миддлтон удивила спортивным образом и публично сыграла в регби. Фото и видео

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которую недавно Елизавета II назначила покровителем клуба национальной команды Великобритании по регби, продемонстрировала, как играла в этот вид спорта. Супруга принца Уильяма также удивила спортивным образом, который надела на игру.

Соответствующие кадры появились на официальной странице герцогов в Instagram. "Я очень рада стать покровителем Футбольной лиги регби и Футбольного союза регби — двух замечательных организаций, которые стремятся использовать силу, которую может иметь спорт, объединяя сообщества и помогая людям процветать", – говорится в описании под постом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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На опубликованных кадрах видно, как герцогиня Кембриджская отлично освоилась в новой должности. К слову, ранее покровителем клуба национальной команды Великобритании по регби был принц Гарри.

Миддлтон посетила тренировку команды на главном стадионе Твикенхема и сама попробовала сыграть. Также она не побоялась сделать акробатический трюк, когда герцогиню подняли игроки, пока она ловила мяч.

Для выхода герцогиня Кембриджская надела черный спортивный костюм England Rugby с синими полосками на спине, синюю кофту и бутсы с шипами, а свои волосы собрала в хвост.

Добавим, что на следующей неделе стартует ежегодные международные соревнования по регби Кубок шести наций. Его проводят среди сборных Европы, а именно Англии, Франции, Шотландии, Италии, Уэльса и Ирландии.

Коротко о королевской особе:

Кейт Миддлтон – ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. В Шотландии она графиня Стратерн, в Северной Ирландии – баронесса Каррикфергюс. Она познакомилась с принцем Уильямом в 2001 году в Сент-Джеймсском университете.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что принимая на работу сотрудников в королевский дворец, Кейт Миддлтон проводит индивидуальное собеседование и особенный тест на внимательность. Суть проверки оставить в одной из комнат дохлую муху, после чего королевская чета смотрит на реакцию потенциального работника.