Мужчины Кейт Миддлтон. С кем встречалась герцогиня Кембриджская до замужества с принцом Уильямом

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон успела пережить несколько романов до того, как начала отношения с британским принцем Уильямом. СМИ известны имена нескольких парней, которым не удалось покорить сердце знаменитости.

Известно, что Кейт и Уильям познакомились в Сент-Эндрюсском университете в 2001 году, но встречаться начали только в 2003-м. OBOZREVATEL предлагает узнать, какие бойфренды были у нынешней супруги принца до него.

Виллем Маркс

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С ним Миддлтон встречалась во время учебы в колледже в Мальборо, он был ее первой серьезной любовью. Сейчас Маркс живет в английской столице Лондоне и работает журналистом телеканала CNBC. Его профессиональная специализация – геополитические и корпоративные новости Европы.

Маркс женат на женщине-итальянке, которая тоже работает в сфере ТВ. У пары есть ребенок.

Руперт Финч

Финч впервые встретил Миддлтон, когда был студентом последнего курса юридического факультета университета Сэнт Эндрюс. Сперва пара просто дружила. Спустя год после знакомства, в 2001-м, начались их более близкие отношения, которые продлились меньше года.

Интересно, что Руперт был приглашен на свадьбу Уильяма и Кэтрин. Герцоги Кембриджские тоже были гостями на свадьбе Финча, которая состоялась в 2013 году. Мужчина женился на аристократке Наташе Руфус Айзекс. Известно, что он работает адвокатом.

Генри Ропнер

По слухам, после тяжелого разрыва Миддлтон с принцем (в апреле 2007 года) она закрутила роман с Ропнером. Он является выходцем из богатой семьи, владеющей фирмой по управлению судоходством стоимостью в 33,7 млн фунтов стерлингов.

Эти отношения не были успешными и Кейт в итоге воссоединилась с Уильямом. Позже бывший герцогини женился на Наташе Синклер. Пара живет в Сомерсете.

Напомним, что в юности жена принца Уильяма получила прозвище среди друзей "Подтянутая Кейт". По словам знакомых нынешней герцогини, в студенчестве парни завидовали избранникам британки за то, что им удалось привлечь внимание Миддлтон.

Коротко о личности:

Кейт Мидлтон – 40-летняя супруга герцога Кембриджского Уильяма (официально узаконили отношения 29 апреля 2011-го). Родом из Рединга. Воспитывает троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Кейт Миддлтон показала, как носить леопардовый принт и выглядеть стильно. Она появилась в платье анималистичной расцветки в Лондоне, в офисе службы психологической поддержи Shout.