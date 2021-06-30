Кейт Миддлтон появилась на публике в стильном пиджаке почти за 7 тысяч долларов. Фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на публике в стильном красном пиджаке стоимостью 5 тысяч фунтов стерлингов (более 6 945 долларов). Она посетила с супругом принцем Уильямом и сыном Джорджем матч Евро-2020 Англия-Германия.

Футбольный матч состоялся на стадионе Уэмбли. О том, как выглядела королевская семья – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Герцог и герцогиня Кембриджские со своим старшим сыном болели за Англию и наслаждались игрой. В результате Англия победила Германию и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

Миддлтон для выхода в свет выбрала красный жакет, который сочетала с белой рубашкой и темно-синими брюками. Принц Уильям был одет в черный строгий костюм с галстуком – в таком же образе появился и Джордж.

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Коротко о знаменитостях:

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомилась в 2001 году в Сент-Джеймсском университете. Герцог сразу заметил яркую юную девушку, потому что на посвящении первокурсников Кейт признали самой красивой ученицей.

Королевская свадьба прошла 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. У пары трое детей – Джордж, Шарлотта и Луи.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в СМИ показали, как выглядит загородный дом Анмер-Холл герцогов Кембриджских. Жилье расположено в Норфолке.