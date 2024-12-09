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Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы во время концерта рождественских колядок. Фотосравнение

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
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Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы во время концерта рождественских колядок. Фотосравнение

Кейт Миддлтон, которая постепенно возвращается к исполнению королевских обязанностей после курса химиотерапии, во время выхода на рождественскую службу колядок в Вестминстерском аббатстве повторила образ своей покойной свекрови принцессы Дианы. Королевское лицо появилась на мероприятии в красном пальто длины меди.

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Принцесса привлекла к себе внимание окружения, ведь ее яркий цвет одежды выделялся из одежды других присутствующих на службе. В то же время в очень похожем образе на публику, а именно в аэропорту Бирмингема, выходила леди Ди 40 лет назад – в 1984-м. На это сходство обратили внимание в US Weekly.

Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы во время концерта рождественских колядок. Фотосравнение

Подобным между принцессами также был выбор цветов и особенным он был не только из-за тона пальто, но и из-за черной обуви. Однако принцесса Кейт надела длинные сапожки, а вот леди Ди – туфли на низком каблуке. Обе представительницы королевской семьи избрали для своих образов большой черный бант. Что любопытно, принцесса Диана всегда любила этот аксессуар, а Кейт Миддлтон начала его носить с тех пор, как сообщила миру о лечении онкологии.

Жена принца Уильяма также дополнила свой образ серьгами-каплями, а каштановые волосы распустила свободными волнами. А вот ее свекровь в свое время имела серьги-жемчуг и золотой браслет. Дополнением к образу была красная шляпка с сеточкой.

Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы во время концерта рождественских колядок. Фотосравнение

Принцесса Уэльская уже несколько лет подряд организует церковную службу "Вместе на Рождество", чтобы люди имели возможность поразмышлять о любви, сострадании и жизненно важных связях в самые сложные моменты жизни. Служба была посвящена тем, кто "проявлял любовь, доброту и сострадание к другим в своих общинах" и "вдохновлял, советовал, утешал и подчеркивал, как любовь объединяет и связывает всех нас".

Каждый гость получил письмо от Кейт Миддлтон, в котором говорилось: "Эта коляда является сердечным праздником для каждого из вас и напоминанием о том, что на Рождество и в течение всего года мы все должны сиять друг для друга. Потому что во времена радости и уныния мы все есть свет друг для друга".

Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы во время концерта рождественских колядок. Фотосравнение

Ранее OBOZ.UA писал, что Букингемский дворец показал рождественскую открытку короля Чарльза III и королевы Камиллы. Главной деталью стала фотография супругов, однако сделана она была еще в апреле этого года.

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