Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы во время концерта рождественских колядок. Фотосравнение

Кейт Миддлтон, которая постепенно возвращается к исполнению королевских обязанностей после курса химиотерапии, во время выхода на рождественскую службу колядок в Вестминстерском аббатстве повторила образ своей покойной свекрови принцессы Дианы. Королевское лицо появилась на мероприятии в красном пальто длины меди.

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Принцесса привлекла к себе внимание окружения, ведь ее яркий цвет одежды выделялся из одежды других присутствующих на службе. В то же время в очень похожем образе на публику, а именно в аэропорту Бирмингема, выходила леди Ди 40 лет назад – в 1984-м. На это сходство обратили внимание в US Weekly.

Подобным между принцессами также был выбор цветов и особенным он был не только из-за тона пальто, но и из-за черной обуви. Однако принцесса Кейт надела длинные сапожки, а вот леди Ди – туфли на низком каблуке. Обе представительницы королевской семьи избрали для своих образов большой черный бант. Что любопытно, принцесса Диана всегда любила этот аксессуар, а Кейт Миддлтон начала его носить с тех пор, как сообщила миру о лечении онкологии.

Жена принца Уильяма также дополнила свой образ серьгами-каплями, а каштановые волосы распустила свободными волнами. А вот ее свекровь в свое время имела серьги-жемчуг и золотой браслет. Дополнением к образу была красная шляпка с сеточкой.

Принцесса Уэльская уже несколько лет подряд организует церковную службу "Вместе на Рождество", чтобы люди имели возможность поразмышлять о любви, сострадании и жизненно важных связях в самые сложные моменты жизни. Служба была посвящена тем, кто "проявлял любовь, доброту и сострадание к другим в своих общинах" и "вдохновлял, советовал, утешал и подчеркивал, как любовь объединяет и связывает всех нас".

Каждый гость получил письмо от Кейт Миддлтон, в котором говорилось: "Эта коляда является сердечным праздником для каждого из вас и напоминанием о том, что на Рождество и в течение всего года мы все должны сиять друг для друга. Потому что во времена радости и уныния мы все есть свет друг для друга".

Ранее OBOZ.UA писал, что Букингемский дворец показал рождественскую открытку короля Чарльза III и королевы Камиллы. Главной деталью стала фотография супругов, однако сделана она была еще в апреле этого года.

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