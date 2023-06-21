Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы 35-летней давности. Фотосравнение

В Лондоне, в Виндзорском замке, состоялась торжественная служба и парад Ордена Подвязки, которые посетили и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Для торжественного события супруга главного наследника на британский престол выбрала образ в стиле своей свекрови – ныне покойной принцессы Дианы.

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Так, Кейт Миддлтон выбрала идентичный фасон платья с похожей расцветкой, обула такие же туфли, как когда-то Леди Ди, и даже надела ее украшения. OBOZREVATEL предлагает сравнить образы двух принцесс.

Для очередного выхода в свет Миддлтон выбрала белое платье в мелкий черный горох от одного из своих любимых английских брендов Alessandra Rich. Наряд приталенного кроя украшал пояс со складками, который удачно подчеркивал тонкий силуэт принцессы Уэльской. Дополняли образ молочный клатч от Strathberry и необычная черная шляпка с белым пером, которое также было покрыто мелким черным горохом.

В похожем платье 35 лет назад принцесса Диана посещала гонку Royal Ascot. Ее наряд в 1988 году создал дизайнер Виктор Эдельштейн.

Более того, и Кейт, и Диана обули абсолютно одинаковые белые туфли с острым черным носком.

Также принцесса Уэльская надела на парад серьги с жемчугом, которые ранее принадлежали ее свекрови. А на руке супруги принца Уильяма можно было рассмотреть жемчужный браслет и кольцо с крупным бриллиантом.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 любимых оттенках Кейт Миддлтон в одежде. Ее наряды всегда удачно подчеркивают фигуру и цветотип, визуально вытягивают силуэт и освежают.

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