Кейт Миддлтон, Меган Маркл, королева Летиция и другие представители королевских семей, которые появлялись на публике в одинаковых образах

Представители королевских семей издавна известны своим изящным стилем. Они часто предстают перед публикой в элегантных образах, а иногда удивляют смелыми решениями в выборе наряда.

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Однако интересно, что несмотря на разнообразие гардероба, королевские особы не стесняются копировать аутфиты друг друга, а кое-где и выходить в люди в совершенно одинаковых луках. Редакторы издания Hello показали, кто из Их Высочеств посещал публичные мероприятия в идентичных образах.

Кейт Миддлтон и королева Мэри

В 2023 году принцесса Уэльская появилась на открытии выставки в лондонском Музее детства в нежно-розовом платье. Представительница Кенсингтонского дворца подчеркнула талию лаконичным поясом и дополнила образ белыми каблуками.

Однако раньше элегантный лук уже продемонстрировала на себе королева Дании Мэри. В 2020 году монархиня посетила выставку, посвященную королеве Маргрете в Музее национальной истории Фредериксборга.

Принцесса Беатрис и герцогиня Софи

Герцогиня Эдинбургская Софи вышла в люди, выбрав для себя изысканное платье с цветочным принтом, дополненное объемной шляпкой. Ее Высочество появилось в нежном луке на службе, посвященной Дню Ордена Подвязки, а уже через два дня его примерило другое королевское лицо.

Принцесса Беатрис посетила второй день королевской конной гонки Royal Ascot в идентичном аутфите.

Меган Маркл и королева Летиция

В 2019 году Меган Маркл поразила общественность стильным образом, в котором прибыла на круглый стол к саммиту One Young World. Жена принца Гарри предпочла бордовый образ, скомбинировав кожаную юбку и кофту с V-образным вырезом.

Осенью 2022-го королева Испании Летиция появилась на Франкфуртской международной книжной ярмарке в подобном наряде. Ее Высочество немного поэкспериментировало с цветами, выбрав кожаный костюм оттенка бургунди, который соединила с белоснежной рубашкой.

Королева Максима и княгиня Шарлин

Королева Нидерландов Максима вышла на красную дорожку гала-вечера в Амстердаме в белом платье в пол. Особую экстравагантность ее наряду добавил интересный дизайн, где было полностью обнажено правое плечо.

Вероятно, стилисты Ее Высочества вдохновились образом княгини Монако Шарлин, в котором она посетила спортивную церемонию награждения Laureus World Sports Awards 2018 года.

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