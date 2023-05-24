Кейт Миддлтон, Кортни Кардашьян и другие: как выглядели знаменитости на выпускных. Фото тогда и сейчас

Многие из нас до сих пор помнят прощание со школой, последнюю лекцию в университете и выпускной балл. Эти события отложились в нашей голове навсегда, ведь ощущения, которые испытывают люди во время данных мероприятий – невозможно повторить. Сейчас главные герои нашей подборки блистают на красных дорожках в эффектных нарядах, но мало кто знает, как они выглядели на своем первом выпуске.

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OBOZREVATEL продемонстрирует архивные снимки Кейт Миддлтон, Кортни Кардашьян, принца Гарри, Брук Шилдс, которые вы не видели. Мы также сообщим, где учились знаменитости и покажем, как они изменились с момента своего выпускного (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Кейт Миддлтон

В 2005 году принцесса Уэльская Кейт Миддлтон окончила Сент-Эндрюсский университет в Шотландии. Она училась на факультете "История искусств". Интересно, что именно в учебном заведении Кейт и познакомилась со своим супругом, принцем Уильямом. В том же году все британские и мировые таблоиды написали о Миддлтон, как о новой подруге внука Елизаветы II.

Кортни Кардашьян

Старшая дочь Роберта Кардашьяна и Крис Дженнер сперва училась в Далласе в Южном методическом университете, а через два года перебралась в Тусон, где стала студенткой Аризонского университета. Она окончила учебу со степенью бакалавра в области театрального искусства и испанского языка.

Коул и Дилан Спроус

Близнецы Дилан и Коул Спроус учились в одном из наиболее известных и престижных высших учебных заведений мира – Нью-Йоркском университете. Первый из братьев изучал дизайн видеоигр, а второй – специализировался в области археологии. После окончания учреждения оба брата вернулись к работе в кино.

Принц Гарри

В 2006 году герцог Сассекский окончил Сандхерст, он стал армейским офицером. В конце апреля 2007 года было объявлено, что принц будет направлен на службу в Ирак, однако уже в мае решили, что он поедет в Афганистан. С декабря 2007 года по февраль 2008 года он нес службу в провинции Гильменд в качестве авиационного наводчика.

Брук Шилдс

Американская актриса и модель Брук Шилдс в 1987 году окончила Принстонский университет. Тогда ей было 22 года. До этого она училась в частной школе Нью-Йорка, за которую родители должны были платить немалую сумму.

Дакота Фаннинг

Как известно, американская актриса научилась читать в 2 года. Актерские способности проявились у девушки с ранних лет, потому ее отправили в театральную студию. Еще в юном возрасте она познакомилась со съемочной площадкой и начала там появляться чаще, чем дома.

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