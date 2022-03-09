Кейт Миддлтон и принц Уильям выразили соболезнование украинцам: наши дети спрашивали о войне в Украине

Кейт Миддлтон и принц Уильям выразили свою поддержку и соболезнование украинскому народу, страдающему от захватнических военных действий России. Британские герцог и герцогиня Кембриджские 9 марта посетили украинский культурный центр в Лондоне и рассказали журналистам, что с ними о войне самостоятельно подходили поговорить дети – 8-летний Джордж и 6-летняя Шарлотта.

Супруги встретились с волонтерами и представителями украинского общества, чтобы выяснить, не нужна ли им помощь. Об этом сообщил журнал Hello Magazine (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На благотворительную встречу с украинцами герцоги привезли пакет со сладостями – шоколадными брауни и батончиками, а также прицепили к одежде желто-голубые значки в знак поддержки.

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"Ужасно видеть это в Европе. Мы с вами. Мы чувствуем себя такими беспомощными. Наши дети, придя домой, расспрашивали об этом. Вероятно, они говорят о войне с друзьями в школе", – сказал принц Уильям.

Сообщается, что королевские лица сделали пожертвования в благотворительный фонд, средства из которого будут направлены на помощь украинцам. Также они предложили помощь своего фонда детям и молодежи, страдающим проблемами с психическим здоровьем и травмами в результате войны.

Напомним, что ранее герцоги уже выражали свою поддержку украинцам и отдельно отмечали мужество Владимира Зеленского, с которым "имели честь встретиться" в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл, являющиеся основателями благотворительной организации Archewell, обратились к мировым лидерам и поддержали Украину.

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