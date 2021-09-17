KAZKA отпраздновали 1 млн подписчиков на YouTube и анонсировали новый альбом. Фото

16 сентября украинская группа KAZKA отпраздновала первый миллион подписчиков на своем YouTube канале. В честь этого события музыканты анонсировали выход нового альбома.

Об этом OBOZREVATEL сообщает пресс-служба артистов. Ожидается, что представители платформы вручат исполнителям "Золотую кнопку YouTube" в ближайшее время (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Для нас цифра в один миллион подписчиков – это огромная награда от наших фанатов. Мы счастливы, что наша музыка нравится такому большому количеству людей, и рады, что к нашей вселенной KAZKA SVIT ежемесячно присоединяются новые поклонники", – говорит вокалистка группы Александра Зарицкая.

Видео дня

Артисты решили поблагодарить подписчиков, анонсировав выход своего третьего альбома. В него войдут саундтреки к сериалам "KAZKA: Таємниця Чарголосу" и "Моя улюблена Страшко". Также стоит ожидать дуэты с украинскими исполнителями, включая песню "Звездочка", выполненную с Тиной Кароль и "Рядом", которую группа KAZKA записала с ALEKSEEV. Релиз обещают уже этой осенью.

Обложкой альбома станет свежий логотип KAZKA SVIT, который представила компания mamamusic. Логотип символизирует сочетание главных составляющих вселенной – творчества, уникальности, национального культурного кода и этнических мотивов.

Также к празднованию приурочили выпуск нового продукта под брендом KAZKA. Мильфей – пирожное, состоящее из трех-четырех слоев слоеного теста и заварного крема, понравится ценителям легких перекусов. Десерт представлен в двух вариантах – с лесными ягодами и йогуртом с вишнево-шоколадной начинкой.

Гостей встречала экс-солистка группы "Арктика" Ольга Горбачева, которая сообщила, что завершает свою карьеру. Это была прощальная вечеринка для артистки.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL рассказывал, что группа KAZKA создала детскую книгу "KAZKA.Чарголос ", в которой персонажи "оживают" в дополненной реальности.