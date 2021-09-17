KAZKA отпраздновали 1 млн подписчиков на YouTube и анонсировали новый альбом. Фото

Катерина Малай
Катерина Малай
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KAZKA отпраздновали 1 млн подписчиков на YouTube и анонсировали новый альбом. Фото

16 сентября украинская группа KAZKA отпраздновала первый миллион подписчиков на своем YouTube канале. В честь этого события музыканты анонсировали выход нового альбома.

Об этом OBOZREVATEL сообщает пресс-служба артистов. Ожидается, что представители платформы вручат исполнителям "Золотую кнопку YouTube" в ближайшее время (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

KAZKA отпраздновали первый миллион подписчиков

"Для нас цифра в один миллион подписчиков – это огромная награда от наших фанатов. Мы счастливы, что наша музыка нравится такому большому количеству людей, и рады, что к нашей вселенной KAZKA SVIT ежемесячно присоединяются новые поклонники", – говорит вокалистка группы Александра Зарицкая.

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KAZKA анонсировали новый альбом

Артисты решили поблагодарить подписчиков, анонсировав выход своего третьего альбома. В него войдут саундтреки к сериалам "KAZKA: Таємниця Чарголосу" и "Моя улюблена Страшко". Также стоит ожидать дуэты с украинскими исполнителями, включая песню "Звездочка", выполненную с Тиной Кароль и "Рядом", которую группа KAZKA записала с ALEKSEEV. Релиз обещают уже этой осенью.

KAZKA празднует 1 млн подписчиков

Обложкой альбома станет свежий логотип KAZKA SVIT, который представила компания mamamusic. Логотип символизирует сочетание главных составляющих вселенной – творчества, уникальности, национального культурного кода и этнических мотивов.

Также к празднованию приурочили выпуск нового продукта под брендом KAZKA. Мильфей пирожное, состоящее из трех-четырех слоев слоеного теста и заварного крема, понравится ценителям легких перекусов. Десерт представлен в двух вариантах – с лесными ягодами и йогуртом с вишнево-шоколадной начинкой.

Новый продукт KAZKA

Гостей встречала экс-солистка группы "Арктика" Ольга Горбачева, которая сообщила, что завершает свою карьеру. Это была прощальная вечеринка для артистки.

Ольга Горбачева на праздновании

Напомним, что ранее OBOZREVATEL рассказывал, что группа KAZKA создала детскую книгу "KAZKA.Чарголос ", в которой персонажи "оживают" в дополненной реальности.

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