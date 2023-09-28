Каждому ребенку нужна семья: Инна Мирошниченко показала фото Марселя до и после усыновления

Телеведущий Тимур Мирошниченко и адвокат Инна Мирошниченко показали фото своего усыновленного сына до и после того, как он стал частью семьи. В звездной семье трое детей: пятилетняя Мия, трехлетний Марк и двухлетний Марсель.

Фотографиями Инна, совместно с Тимуром, поделились на своих страницах в Instagram. Снимки изображают мальчика в детдоме и после адаптации в семье Мирошниченко.

"Таким мы увидели его впервые. Это единственное фото, которое имеет Марсель за 1 г. 10 мес. жизни. Но оно лучше всего иллюстрирует, что каждому ребенку нужна семья", – говорится в сообщении.

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В комментариях пользователи, в частности звездные друзья супругов, такие как Маша Ефросинина и Рамина Эсхакзай, выразили свое восхищение семьей и пожелали счастья малышу. Подписчики отметили, что разница между фото колоссальна: особенно это заметно по глазам малыша. Пост изрядно растрогал пользователей.

Ранее OBOZREVATEL пообщался с Инной Мирошниченко о поражениях, победах и подводных камнях усыновления. Эксклюзивное интервью можно прочитать здесь.

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