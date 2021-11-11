Катя Осадчая похвасталась элитным авто за 3 млн грн. Фото

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая похвасталась элитным авто, цена которого варьируется от 3 до 4,5 миллиона гривен. Машину линейки Jaguar XJ артистка подобрала в киевском автосалоне.

Судя по подписи на видео знаменитости, свой Jaguar Land Rover она "переобула" на зимнюю резину. Фотографиями с роскошным автомобилем Катя поделилась с подписчиками на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

На кадрах видно, что Осадчая позирует в стильной одежде бежевого цвета на фоне своего черного авто и дома. После фотосессии ведущая "Светской жизни" проехалась по городу за рулем.

На видео журналистка отметила официальный представителя Jaguar Land Rover, позволяющая сделать выводы о том, на каком именно автомобиле она передвигается. Jaguar Land Rover XJ – элитный алюминиевый седан, подчеркнутый полностью светодиодными фарами.

Судя по предыдущим постам телеведущая приобрела авто в прошлом году и вполне довольна покупкой.

Напомним, что до этого Катя ездила на синем Jaguar XJ стоимостью около 2 миллионов 300 тысяч гривен. Судя по этому, можно предположить, что Екатерина большая фанатка британской автомобильной компании.

Кратко о звезде:

Екатерина Осадчая – украинская журналистка, ведущая программ "Світське життя". С 13 до 18 лет работала в модельном бизнесе в Западной Европе, после чего вернулась в Украину. Родилась 12 сентября 1983 года в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Катя Осадчая представила новую модную коллекцию осень-зима совместно с дизайнером Андре Таном. На подиуме модели продемонстрировали уютные свитера, элегантные костюмы, изысканные платья, юбки и многое другое.