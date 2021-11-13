Катя Осадчая без макияжа взволновала сеть своей внешностью. Фото

Украинская телеведущая Катя Осадчая взволновала соцсети своими новыми фотографиями без макияжа. Знаменитость позирует в черном платье с глубоким декольте, в котором выглядит очень истощенной.

38-летняя журналистка нередко публикует снимки без косметики. Зачастую поклонники восхищаются природной красотой звезды. Новые фото, которые Екатерина выставила на своей страничке в Instagram, вызвали противоположный эффект (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ведущая "Світського життя" предстала перед подписчиками в черном облегающем платье из своей собственной коллекции, сделанной совместно с украинским дизайнером Андре Таном. Из-за глубокого декольте на фото заметно выпирают ключицы и кости грудной клетки.

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Осадчая предложила фанатам выбрать кадр, который им нравится больше: черно-белый или цветной.

"Цвет или ч/б? Какое у вас настроение сегодня", – подписала она публикацию.

Однако подписчики не бросились называть понравившийся кадр, а начали оскорблять излишнюю, по их мнению, худобу телеведущей.

"Как будто из концлагеря", "Зачем себя так засушивать?", "Выглядит, как будто у вас живот болит", "Можно поставить диагноз – анорексия", "Неудачные фото", "Тебе бы отдохнуть", – пишут комментаторы.

Нашлись среди "комплиментов" и положительные отзывы. Поклонники в очередной раз похвалили Екатерину за "живые" фотографии без фотошопа и макияжа.

Коротко о знаменитости:

Екатерина Осадчая – украинская журналистка, ведущая программ "Світське життя" на 1+1.

Родилась 12 сентября 1983 года в Киеве.

С 13 до 18 лет работала в модельном бизнесе в Западной Европе, после чего вернулась в Украину.

В 2017 году вышла замуж за телеведущего Юрия Горбунова. Пара воспитывает сына Ивана и старшего сына Илью от первого брака Екатерины (Олега Полищука).

Как сообщал OBOZREVATEL, Катя Осадчая представила новую модную коллекцию осень-зима совместно с дизайнером Андре Таном. На подиуме модели продемонстрировали уютные свитера, элегантные костюмы, изысканные платья, юбки и многое другое.