Кароль выступила в блестящем образе с новой песней на 'Голосі країни-11'. Видео

В воскресенье, 18 апреля, на телеканале "1+1" во время 13 выпуска популярного шоу "Голос країни-11" украинская певица Тина Кароль выступила с синглом под названием "Хороший парень". Знаменитость появилась на публике в стильном и ярком наряде.

На сцене артистку окружали мужчины в балаклавах. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, для выступления на проекте Кароль выбрала блестящий черный комбинезон. Свой образ звезда дополнила темными туфлями с открытым носком. Также исполнительница сделала волнистые волосы и собрала их в хвост.

Напомним, ранее Кароль заявляла, что решила изменить сценический образ. По ее словам, это сильная, строптивая, танцевальная, немного агрессивная, которая знает себе цену девушка.

2 апреля Кароль выпустила альбом под названием "Красиво". Он состоит из семи песен, среди которых "Это любовь", "Хороший парень", "Любовники" и другие.

Также Кароль рассказала подробности об альбоме "Красиво". Она заявила, что написала его за полтора месяца в соавторстве с композитором Аркадием Александровым.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время 13 выпуска популярного шоу "Голос країни-11" украинская певица Тина Кароль и участницы ее команды Юлия Тимочко и Екатерина Гладий чувственно и нежно исполнили известный хит под названием "Ты отпусти".