Кароль выступила в блестящем образе с новой песней на "Голосі країни-11". Видео

София Ковнир
София Ковнир
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Кароль выступила в блестящем образе с новой песней на 'Голосі країни-11'. Видео

В воскресенье, 18 апреля, на телеканале "1+1" во время 13 выпуска популярного шоу "Голос країни-11" украинская певица Тина Кароль выступила с синглом под названием "Хороший парень". Знаменитость появилась на публике в стильном и ярком наряде.

На сцене артистку окружали мужчины в балаклавах. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, для выступления на проекте Кароль выбрала блестящий черный комбинезон. Свой образ звезда дополнила темными туфлями с открытым носком. Также исполнительница сделала волнистые волосы и собрала их в хвост.

Кароль презентовала новую песню

Напомним, ранее Кароль заявляла, что решила изменить сценический образ. По ее словам, это сильная, строптивая, танцевальная, немного агрессивная, которая знает себе цену девушка.

Кароль выбрала стильный образ для выступления

2 апреля Кароль выпустила альбом под названием "Красиво". Он состоит из семи песен, среди которых "Это любовь", "Хороший парень", "Любовники" и другие.

Также Кароль рассказала подробности об альбоме "Красиво". Она заявила, что написала его за полтора месяца в соавторстве с композитором Аркадием Александровым.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время 13 выпуска популярного шоу "Голос країни-11" украинская певица Тина Кароль и участницы ее команды Юлия Тимочко и Екатерина Гладий чувственно и нежно исполнили известный хит под названием "Ты отпусти".

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