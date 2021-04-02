Кароль рассказала подробности об альбоме "Красиво" и заинтриговала новым клипом. Видео

Украинская певица Тина Кароль заявила, что написала новый альбом "Красиво" за полтора месяца в соавторстве с композитором Аркадием Александровым.

Такими подробностями знаменитость поделилась в прямом эфире "Сніданку з 1+1". По словам Кароль, она долго искала человека, с которым сможет сделать ребрендинг своего творчества (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я хотела сделать новую эру себя. Эру красивого состояния, эру высокого стиля. И я нашла этого человека. Я скажу на всю Украину: Аркадий, я тебя люблю. Это чрезвычайно талантливый человек", – призналась певица.

Кароль рассказала подробности о новом альбоме в эфире "Сніданку з 1+1" скриншот с видео

Звезда также добавила, что скоро порадует поклонников эффектным клипом на песню "Хороший парень". Кароль заинтриговала, что это будет просто "взрыв мозга".

"Я вам обещаю, вы такого еще не видели... Даже не думаете, что я на такое способна", – подытожила она.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер вокального шоу "Голос країни" и ведущая проекта "Танці з зірками". По версии популярной премии YUNA стала лучшей певицей 2014, 2015 и 2018 годов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Тина Кароль 2 апреля выпустила новый альбом под названием "Красиво". Он состоит из семи песен, среди которых "Это любовь", "Хороший парень", "Любовники" и другие.