Кароль похвасталась успехами сына в британской школе: привез табель отличника

Украинская певица Тина Кароль похвасталась достижениями в обучении своего 13-летнего сына Вениамина. Школьник вернулся из Лондона в Украину с табелем отличника.

Об этом сообщает издание Taблoid, ссылаясь на слова артистки. На странице исполнительницы в Facebook фанаты уже успели поздравить молодого умника (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам 36-летней мамы, Вен, как его называют в Англии, стал лучшим знатоком английского языка на своем потоке, а его успехи в математике оценили как лучшие во всей школе.

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Вениамин с 7 лет учится в элитном лондонском учебном заведении – Repton Preparatory School. Школа располагается в поселке Формарк, графстве Дербишир. Тина Кароль платит за обучение сына около миллиона гривен в год.

Парень живет в украинской семье, чтобы не отрываться от корней и не редко видится с матерью.

Подписчики исполнительницы уже успели поздравить школьника и пожелать ему дальнейших успехов.

Мама с сыном часто путешествуют по миру и летают друг к другу в гости. К примеру, 18 ноября певица встретилась с Веном, чтобы поздравить его с днем рождения и опубликовала трогательное фото.

В одном из своих интервью она рассказывала, что сын с детства проявлял интерес к учебе и растет копией своего покойного отца. Именно Вениамин помог артистке пережить смерть мужа, продюсера Евгения Огира.

Коротко о звезде:

Тина Кароль – украинская певица и актриса, телеведущая, общественная деятельница. Народная артистка Украины. С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место. 28 апреля 2013 года пережила потерю мужа от рака желудка.

Как сообщал OBOZREVATEL, певица бывает очень требовательной к Вениамину и учит его отвечать за каждый поступок. О проблемах, возникающих в семье Кароль из-за расстояния, можно прочитать в материале.