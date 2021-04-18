Кароль похвасталась эффектным образом в открытом топе. Фото

Obozrevatel
Obozrevatel
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Кароль похвасталась эффектным образом в открытом топе. Фото

В сети опубликовали новые снимки популярной украинской исполнительницы Тины Кароль в сексуальном образе. Артистка предстала перед поклонниками в откровенном наряде, похваставшись бюстом.

Соответствующие снимки появились на одной из фан-страниц Кароль в Instagram. Так, в суперфинале шоу "Липсинк баттл", где Тина была ведущей, знаменитость предстала перед зрителями в трикотажном мини-топе и обтягивающей юбке миди пудрового оттенка.

Свой кокетливый образ в стиле куклы-Барби Кароль дополнила яркими босоножками с камнями, крупными серьгами и пышной прической с объемными локонами.

Кароль предстала перед поклонниками в откровенном наряде.
Кароль похвасталась бюстом в сексуальном топе.

Пользователи сети остались в восторге от нового кадра Кароль и оценили ее сексуальный образ. Поклонники отметили, что артистка выглядит очень соблазнительно.

"Барби, все образы Тины нравятся", "Шикарный образ", "Невероятная", "Секси", – писали фанаты под снимками с Кароль.

Комментарии поклонников.
Комментарии под снимками с Кароль.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL:

  • У Кароль расстегнулось платье на шоу "Липсинк баттл". У певицы неожиданно сорвалась застежка и она чуть ли не осталась без наряда.

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