Кароль похвасталась эффектным образом в открытом топе. Фото

В сети опубликовали новые снимки популярной украинской исполнительницы Тины Кароль в сексуальном образе. Артистка предстала перед поклонниками в откровенном наряде, похваставшись бюстом.

Соответствующие снимки появились на одной из фан-страниц Кароль в Instagram. Так, в суперфинале шоу "Липсинк баттл", где Тина была ведущей, знаменитость предстала перед зрителями в трикотажном мини-топе и обтягивающей юбке миди пудрового оттенка.

Свой кокетливый образ в стиле куклы-Барби Кароль дополнила яркими босоножками с камнями, крупными серьгами и пышной прической с объемными локонами.

Пользователи сети остались в восторге от нового кадра Кароль и оценили ее сексуальный образ. Поклонники отметили, что артистка выглядит очень соблазнительно.

"Барби, все образы Тины нравятся", "Шикарный образ", "Невероятная", "Секси", – писали фанаты под снимками с Кароль.

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