Кароль – об отношениях с Даном Баланом: мы были искренны и это наша история

Украинская певица Тина Кароль впервые призналась, что между ней и исполнителем Даном Баланом был флирт, который нельзя назвать обманом. По словам артистки, это "игра полутеней романтики".

Знаменитость подчеркнула, что навязать любовь невозможно, а сама звездная пара была искренней и это исключительно их история. Об этом Кароль написала на странице в Instagram-stories.

"Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренны и это наша история. Как будет дальше – это наш secret paradise!" – отметила певица.

Отметим, что ранее продюсер "Голоса страны" Владимир Завадюк заявил, что роман Кароль и Балана "придумали ради рейтингов и хайпа вокального шоу". Позже он опроверг заявление о фейковом романе звезд. По словам Заводюка, он якобы не создал историю любви между тренерами, а вовремя заметил и показал "химию" между ними.

Позже сам Дан Балан впервые прокомментировал слухи о том, у него роман с украинской исполнительницей Тиной Кароль. Знаменитость признался, что между ними была искренняя симпатия, но они "никогда не заявляли о какой-то связи, кроме дружеской".

Напомним, украинская певица Тина Кароль и молдавский певец Дан Балан неоднократно подогревали слухи о своем романе романтическими разговорами и поступками во время эфиров "Голос країни-10". Поэтому все в предвкушении того, чтобы узнать, что на самом деле происходит между знаменитостями.

Во время суперфинала "Голос країни-10" звездные тренеры Тина Кароль и Дан Балан, которым на протяжении долгого времени приписывают роман, презентовали романтическую песню. Так, после второго этапа борьбы участников проекта за победу артисты порадовали зрителей совместным выступлением.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярная украинская певица и актриса Тина Кароль заявила, что она "влюблена как дура" и находится в этом состоянии периодически. Она добавила, что любит испытывать это чувство, ведь оно становится для нее вдохновением в творчестве.