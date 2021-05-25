Кардашьян снялась в необычной фотосессии с серьгой в носу. Фото

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала необычный образ. Так, знаменитость снялась в новой фотосессии с длинными косичками и серьгой в носу.

Соответствующие фото модель опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты засыпали телезвезду комплиментами в посте.

Так, Кардашьян позировала на камеру в нежно-розовом атласном платье бренда Blumarine с высоким воротником из искусственного меха, прозрачном красном наряде, расшитом бисером, а также в кардигане и кожаном платье от Jean Paul Gaultier.

Свой образ знаменитость дополнила оригинальной прической, стильными украшениями и ярким макияжем. Отметим, что автором необычной съемки является испанский дизайнер и стилист Сита Абеллан.

Пользователям сети понравились новые фото Кардашьян и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Отлично", "Хорошо выглядишь", "Совершенство", "Великолепная", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звездами " и "Семейство Кардашьян".

Первую заметную роль сыграла в сериале Beyond the Break. Затем в 2008 снялась в фильме-пародии "Нереальный блокбастер" в роли Лизы, получив номинацию на Золотую малину за худшую женскую роль второго плана в 2009. Также появилась в сериале "Как я встретил вашу маму" в эпизоде "Выгоды".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Кардашьян поделилась снимком, на котором продемонстрировала свою обновку – массивное колье с бриллиантами.