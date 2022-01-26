Канье Уэст заявил, что нашел вторую часть порно с участием Ким Кардашьян и вернул ей видео

Популярный американский рэпер Канье Уэст рассказал, что недавно нашел и отдал своей экс-супруге Ким Кардашьян вторую часть порно, в котором она принимала участие. По его словам, бывшая жена заплакала.

Соответствующее заявление Уэст сделал в интервью Джейсону Ли на YouTube-канале Hollywood Unlocked. Несмотря на натянутые отношения с Кардашьян, рэпер продолжает присматривать за экс-супругой и всячески беспокоится за нее (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он рассказал, что у него была встреча с бывшим бойфрендом Кардашьян, певцом Рэем Джеем. Тогда Канье Уэст забрал у него видеозапись.

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"Я встретился с ним в аэропорту, вернулся ночным рейсом, и привез ей запись в восемь утра. Я передал этот ноутбук ей, и она заплакала, когда увидела его", – сказал он.

Экс-супруг Кардашьян добавил, что ей было важно то, что он сделал, а также рэпер объяснил, почему она заплакала.

"Знаешь, почему она плакала? Потому что это показывает, как сильно ее использовали. Это показывает, как сильно люди не любили ее и воспринимали как товар", — отметил Уэст.

Напомним, что еще в сентябре прошлого года рэперу предлагали забрать эту кассету, чтобы он превратил ее в невзаимозаменяемый токен (NFT).

"Я бы никогда не отдал его никому, кроме Канье, потому что это мать его детей", — сказал музыкальный руководитель Wack 100, который предлагал рэперу кассету.

К слову, первую часть интимного видео, которое было записано в 2002 году, "слили" в сеть в 2007-м.

Коротко о знаменитостях:

Канье Уэст – 44-летний американский исполнитель хип-хопа, рэппер, музыкальный продюсер, композитор и дизайнер. Уэст известен своими резкими высказываниями на разных церемониях и в социальных медиа, что неоднократно приводило к скандалам. Получил признание критиков и его неоднократно называли одним из величайших артистов XXI века.

Ким Кардашьян – 41-летняя американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Родом из Калифорнии (США). Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звёздами" и "Семейство Кардашьян". С 2014 года была замужем за рэпером Канье Уэстом, с которым воспитывает четырех детей. В 2021 году стало известно, что пара подала на развод.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Канье Уэст купил дом в Калифорнии через дорогу от особняка своей бывшей супруги. Стоимость нового имения музыканта – 4,5 миллиона долларов.