Каминская засветила фигуру в стильном черном боди. Фото
Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками черно-белым снимком, на котором продемонстрировала стильный наряд перед выступлением на последнем концерте в Киеве. Знаменитость позировала на камеру в гримерке.
Соответствующее фото звезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили образ Каминской и засыпали ее комплиментами.
Так, в кадре артистка появилась в черном боди, украшенном вышивкой и камнями, которое подчеркнуло стройную фигуру певицы. Свой лук знаменитость дополнила модной укладкой с накрученными кудрями.
"Киев, мы начинаем!" – коротко подписала снимок Каминская.
Пользователям сети очень понравилось новое фото певицы и многие оставили приятные комментарии под публикацией.
"Слава! Вы супер! Восхищаюсь вами как красивой женщиной и суперпевицей!", "Хорошенькая такая", "Великолепная", – пишут люди.
Коротко о знаменитости:
Слава Каминская – украинская певица, бывшая участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и Insta-блогер. Обладает низким женским голосом колоратурное контральто.
Звезда часто делится с поклонниками в Instagram откровенными фотосессиями. Так, ранее она выложила снимок, на котором позировала в прозрачном белье. Сверху артистка надела белую мужскую рубашку, что придало ее наряду еще больше смелости и выразительности.
Как сообщал OBOZREVATEL, Слава Каминская поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь. На нем Каминская позировала в бассейне в лимонный купальнике с откровенным вырезом.