Каминская засветила фигуру в стильном черном боди. Фото

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками черно-белым снимком, на котором продемонстрировала стильный наряд перед выступлением на последнем концерте в Киеве. Знаменитость позировала на камеру в гримерке.

Соответствующее фото звезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили образ Каминской и засыпали ее комплиментами.

Так, в кадре артистка появилась в черном боди, украшенном вышивкой и камнями, которое подчеркнуло стройную фигуру певицы. Свой лук знаменитость дополнила модной укладкой с накрученными кудрями.

"Киев, мы начинаем!" – коротко подписала снимок Каминская.

Пользователям сети очень понравилось новое фото певицы и многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Слава! Вы супер! Восхищаюсь вами как красивой женщиной и суперпевицей!", "Хорошенькая такая", "Великолепная", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Слава Каминская – украинская певица, бывшая участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и Insta-блогер. Обладает низким женским голосом колоратурное контральто.

Звезда часто делится с поклонниками в Instagram откровенными фотосессиями. Так, ранее она выложила снимок, на котором позировала в прозрачном белье. Сверху артистка надела белую мужскую рубашку, что придало ее наряду еще больше смелости и выразительности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Слава Каминская поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь. На нем Каминская позировала в бассейне в лимонный купальнике с откровенным вырезом.