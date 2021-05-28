Каминская в платье 'невесты' засветила откровенное декольте. Фото

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала эффектный образ в белом пышном платье. Свой аутфит артистка дополнила стильными украшениями.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили лук Каминской и засыпали ее комплиментами.

Так, певица появилась на публике в длинном белом платье от дизайнера Elvira Gasanova. Наряд дополнял вырез в области груди, который хорошо подчеркнул декольте звезды. Свой образ исполнительница завершила аксессуарами в виде нежных сережек, цепочки и блестящего клатча.

Кроме того, артистка сделала аккуратную прическу, собрав волосы, и макияж с акцентом на глаза.

"В таком образе выхожу редко, но метко. Можно было сразу в ЗАГС, но смелых добровольцев не нашлось", – подписала кадры певица.

Пользователям сети очень понравились новые фото певицы и многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Ты была невероятной! Затмила всех!", "Роскошный образ", "Настоящая невеста", "Красивая", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Слава Каминская – украинская певица, бывшая участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и Insta-блогер. Обладает низким женским голосом колоратурное контральто.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Слава Каминская поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь. На нем Каминская позировала в бассейне в лимонный купальнике с откровенным вырезом.