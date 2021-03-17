Каминская сделала откровенное признание об изменах в своей жизни. Видео

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская призналась, что изменяла, когда была в отношениях с молодым человеком. По ее словам, это было очень давно.

Такими подробностями знаменитость поделилась в своем интервью для YouTube-канала "Люкс ФМ". Она заявила, что смогла бы простить любимому человеку измену, однако сначала следует для себя определить, что означает слово "измена" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Было у меня такое давно…Крайнему мужу – нет, я не изменяла. А до этого было такое", – разоткровенничалась певица.

К слову, исполнительница также добавила, что легко расстается с заработанными деньгами. Это она считает проблемой, потому что никогда не считает и не записывает свои расходы. Тем не менее, состоятельной женщиной она себя еще не называет.

Напомним, Слава Каминская – украинская певица, бывшая участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и инста-блогер. Воспитывает сына Леонарда и дочь Лауру. С мужем Эдгаром Каминским развелась в июле 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Каминская откровенно рассказала о главных табу в сексе. Она призналась, что в свои годы она стала более раскованной в плане интимных отношений, чем раньше. Также звезда считает, что у каждого свои мерки раскрепощенности.