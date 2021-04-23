Каминская призналась в употреблении всех видов наркотиков

София Ковнир
София Ковнир
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Каминская призналась в употреблении всех видов наркотиков

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала, что пробовала все виды наркотиков, но не кололась. По словам знаменитости, это связано с тем, что она находится в мире шоу-бизнеса.

Такими подробностями артистка поделилась во время интервью на YouTube-канале "Власть vs Влащенко" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Как призналась Каминская, ей всегда было интересно раскрывать новую реальность и познавать новые ощущения.

На вопрос о том, что такое кокаин для артиста, певица сказала, что это "допинг, который помогает сосредоточиться и ускоряет мышление". Звезда отметила, что такой эффект длится недолго и потом "любая карета превращается в тыкву".

"Все эти серотониновые ямы – это ужасно. Ограниченное количество минут удовольствия ради того, чтобы потом мучиться. У меня очень трудно проходили эти моменты после гуляний. Собрать себя в кучу было трудно", – добавила Каминская.

Певица подчеркнула, что на сцену она ни разу не выходила под действием наркотиков. По ее словам, были только случаи, когда она выступала немного выпившей.

Каминская дала откровенное интервью

Коротко о знаменитости:

  • Слава Каминская – украинская певица, бывшая участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и Insta-блогер. Обладает низким женским голосом колоратурное контральто.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал о наркотиках и сексе в его жизни. Артист признался, что рок-н-ролл и секс для него – это одно и то же, потому что музыка для него – это тоже секс.

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