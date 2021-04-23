Каминская призналась в употреблении всех видов наркотиков

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала, что пробовала все виды наркотиков, но не кололась. По словам знаменитости, это связано с тем, что она находится в мире шоу-бизнеса.

Такими подробностями артистка поделилась во время интервью на YouTube-канале "Власть vs Влащенко" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Как призналась Каминская, ей всегда было интересно раскрывать новую реальность и познавать новые ощущения.

На вопрос о том, что такое кокаин для артиста, певица сказала, что это "допинг, который помогает сосредоточиться и ускоряет мышление". Звезда отметила, что такой эффект длится недолго и потом "любая карета превращается в тыкву".

"Все эти серотониновые ямы – это ужасно. Ограниченное количество минут удовольствия ради того, чтобы потом мучиться. У меня очень трудно проходили эти моменты после гуляний. Собрать себя в кучу было трудно", – добавила Каминская.

Певица подчеркнула, что на сцену она ни разу не выходила под действием наркотиков. По ее словам, были только случаи, когда она выступала немного выпившей.

Коротко о знаменитости:

Слава Каминская – украинская певица, бывшая участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и Insta-блогер. Обладает низким женским голосом колоратурное контральто.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал о наркотиках и сексе в его жизни. Артист признался, что рок-н-ролл и секс для него – это одно и то же, потому что музыка для него – это тоже секс.