Каминская показала точеную фигуру в ярком купальнике на Мальдивах

Украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская сейчас отдыхает на Мальдивских островах вместе со своими детьми, откуда активно показывает солнечные фото.

На странице в Instagram Каминская не так давно опубликовала несколько горячих фото, на которых демонстрирует свою точеную фигуру. Так, звезда позировала на фото в ярком слитном купальнике на фоне Индийского океана, хвастаясь своими подтянутыми формами.

"Беременна ли я? Я умею втягивать живот", – сообщила подписчикам знаменитость под последним постом в фотоблоге.

Пользователи сети пришли в восторг от сексуальных снимков Каминской с отдыха на Мальдивах. Поклонники отметили, что фигура знаменитости в превосходной форме.

"Какая роскошная", "Безумно красивая", "Очень красиво! Вы талантливая красавица", – писали фолловеры под снимками певицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Слава Каминская делилась с поклонниками архивным снимком, на котором показала, как выглядела до пластики.