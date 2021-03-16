Каминская откровенно рассказала о главных табу в сексе

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская призналась, что в свои годы она стала более раскованной в плане интимных отношений, чем раньше. Она считает, что у каждого свои мерки раскрепощенности.

Знаменитость заявила, что в ее жизни никогда не было БДСМ и, по словам артистки, это не для нее. Об этом звезда рассказала в интервью на YouTube-канале "Люкс ФМ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Также Каминская сообщила, что у нее не было секса втроем. Певица отметила, что не приветствует такое, и, может, "еще не доросла до этого".

Напомним, Слава Каминская – украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и инста-блогер. Обладает низким женским голосом колоратурное контральто.

27 июня 2012 года Слава вышла замуж за киевского бизнесмена Евгения. Спустя год пара объявила о разводе.

16 июля 2014 года Каминская вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года – дочь Лаура. 1 июля 2019 года они развелись.

Каминская часто делится с поклонниками в Instagram откровенными фотосессиями. Так, ранее она выложила фотографию, на которой позирует в прозрачном белье. Сверху артистка надела белую мужскую рубашку, что придает ее наряду еще больше смелости и выразительности.

Также Каминская поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру. Она позировала возле столешницы на кухне в черном боди и телесных колготах в сетку.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-участница группы "ВИА Гра" и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос откровенно ответила на вопросы о сексе. В частности, был ли у нее интим втроем и на пляже.